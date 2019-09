Il Concerto Per La Vita di Mogol e Paolo Belli ad Assisi con Arisa | Masini | Fogli | Morgan

Biglietti in prevendita per il Concerto degli Evanescence in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto degli Evanescence in Italia nel 2020. Il gruppo di Amy Lee sarà al Mediolanum Forum di Assago nella serata del 14 aprile 2020. La distribuzione dei tagliandi d'ingresso avverrà a cominciare dal 20 settembre e in tutti i canali di vendita abilitati, mentre per i punti vendita saranno attrezzati a cominciare da lunedì 23. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite ...

The 1975 a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico Concerto in Italia : The 1975 a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma sabato 28 marzo. Il Fabrique sarà la location che accoglierà l'unico evento nella nazione dei The 1975 e i biglietti saranno disponibili per l'acquisto nei prossimi giorni al prezzo di 37 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per il concerto dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in ...

Imbarazzo al Concerto di Antonello Venditti a Parma - il Comune interrompe la luce per fermare il live : Il concerto di Antonello Venditti a Parma finisce nell'Imbarazzo più totale. L'artista ha scelto di raccontare quanto accaduto in un video che ha affidato ai social e nei quali ha spiegato i motivi per i quali non ha potuto portare a termine lo spettacolo. Racconta Venditti: "Stasera ha vinto l’assessore, ci hanno fatto chiudere. Non mi è mai capitato di finire un concerto perché qualcuno ci toglieva la luce. Quindi mi voglio scusare con ...

Al Bano fuori dalla black list dell’Ucraina : “Ora spero di essere invitato per un Concerto” : Il caso era scoppiato 6 mesi fa. “Non mi sono mai interessato della vicenda, essendo un cantante e non un politico”, ha...

Eutanasia - con Englaro e Marcorè un Concerto Per difenere il diritto a morire : Il 19 a Roma in piazza San Giovanni Bosco l'evento "Liberi fino alla fine", tra gli ospiti anche Nina Zilli, Mina Welby e Valeria Imbrogno, fidanzata di dj Fabo

In arrivo la reunion dei Bauhaus dopo 13 anni per un unico Concerto : Il 2019 è l'anno della reunion dei Bauhaus, una notizia che sa di resilienza dopo l'attacco cardiaco che ha colpito il frontman Peter Murphy nei giorni della sua residency a New York. L'annuncio arriva proprio dal canale Instagram della voce di She's In Parties, che nelle ultime ore ha postato la locandina del concerto che la band terrà all'Hollywood Palladium di Los Angeles il 3 novembre. Lo show sarà unico, e sarà il primo concerto che ...

Green Day a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico Concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...

Arriva il Concerto con il palco verticale - pensato per le Storie : Il palco verticale all’inaugurazione dello store Samsung KX (foto: Samsung) Basta video di concerti in cui vengono tagliati pezzi di band o di scenografia solo perché sono ripresi in verticale, per essere usati nelle Stories e sui social. A Londra Samsung ha lanciato il palco perfetto per essere inquadrato senza girare lo smartphone: alto nove metri, si sviluppa infatti su tre piani in cui trovano posto band, cantante, ballerini. Il palco ...

Camila Cabello ha raggiunto a sorpresa sul palco Shawn Mendes durante il Concerto di Toronto per cantare “Señorita” : Il bacio c'è stato o non c'è stato? The post Camila Cabello ha raggiunto a sorpresa sul palco Shawn Mendes durante il concerto di Toronto per cantare “Señorita” appeared first on News Mtv Italia.

Casting per un Concerto a Roma e per il Teatro Gasp : Casting aperti per la realizzazione dell'importante concerto di un noto cantautore italiano che si svolgerà prossimamente a Roma. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per il Teatro Gasp di Milano, una importante compagnia di carattere itinerante con produzioni teatrali sempre di grande interesse. Un grande concerto Per il concerto di un noto cantautore italiano, che si terrà all'Auditorium Conciliazione di Roma, sono aperte tuttora le ...

Tool : docente Usa autorizza uno studente a saltare scuola per recarsi al loro Concerto : A tanti giovani sicuramente sarà successo di dover rinunciare ad un concerto per problemi legati alla scuola, come un compito in classe o un'interrogazione, o un esame universitario, rinunciando così a vedere la propria band preferita dal vivo. Negli Stati Uniti però quello che è successo alcuni giorni fa è davvero divertente, visto che un professore ha autorizzato un suo alunno di saltare la sua lezione, per farlo andare al concerto dei Tool, ...