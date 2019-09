Temptation Island Vip | Er Faina e la Cipollari alla resa dei conti

Fonte : lanostratv

(Di martedì 17 settembre 2019) Tinae Damiano ErdiVip: scontro epico in studio In questi minuti si sta registrando una nuova puntata di Uomini e Donne. E per l’occasione sono state invitate le ultime due coppie uscite daVip 2: Ciro Petrone e Federica e Sharon e Damiano Er. E la presenza di quest’ultimo in studio, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, ha fatto andare su tutte le furie l’opinionista Tina. Difatti quest’ultima ha iniziato a dare all’influencer qualsiasi titolo non troppo lusinghiero. Il motivo? Pare l’abbia pin giro sui social. Laha anche rivelato che suo figlio avrebbe contattato l’uomo in privato per chiedergli di smetterla di prendere di mira la madre. Ma pare che quest’ultimo avrebbe risposto male al ragazzo. Un confronto ben presto degenerato, tanto che la ...

trash_italiano : Abbiamo già la scena più trash di Temptation Island Vip: Ciro Petrone scappa, fa strage di operatori e viene elimin… - trash_italiano : Temptation Island Vip, blog e creators contro Damiano Er Faina: 'Non ci saranno gif, meme o video dedicati a lui'… - EssePerVendetta : RT @lucaidek: trash italiani & co che non twittano sul razzista omofobo di temptation island ma fanno finta di niente con salvini dalla d’u… -