Rimescoliamo le carte per un grande progetto di trasformazione

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Guardo conrispetto alle vicende interne al Partito Democratico, partito a cui non sono iscritto né sono stato iscritto in passato. La separazione di Renzi dal Pd però parla a tutta l’area di governo (con ripercussioni che inevitabilmente ipotecano - vedremo presto in che modo - il suo futuro) e ancora di più a tutto il campo progressista italiano. Contribuisce per molti versi a fare chiarezza e a togliere alibi a chi ha nascosto in questi anni dietro il renzismo le proprie titubanze e corresponsabilità.Ora è il tempo delle scelte. Esistono le condizioni oggettive per una Bad Godesberg - di segno diverso da quella tedesca del 1959 - della sinistra italiana. Unprocesso costituente di riforma, di ridiscussione, di ridefinizione del programma e del profilo di una moderna sinistra di governo e del lavoro in questo Paese. Un ...

