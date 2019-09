Renzi sfida Salvini a duello tv Il leader leghista manda un whatsapp a Vespa

Renzi : «Nuovo partito è Italia Viva - con noi 40 parlamentari». E sfida Salvini al duello tv : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Il condominio liberale e la sfida Renzi-Calenda (si parte con i soldi) : Roma. Il condominio liberale rischia di essere parecchio affollato al prossimo giro. A contendersi lo spazio saranno Carlo Calenda e Matteo Renzi. I due, più che cooperanti, potrebbero essere duellanti e contendenti. Ieri l’eurodeputato ha chiarito che con l’ex segretario scissionista del Pd non vuo

Renzi : «Nuovo partito si chiamerà Italia Viva. Con noi 25 deputati e 15 senatori». E sfida Salvini a duello tv : «Ci chiameremo Italia viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Renzi - la nuova sfida sarà 'Italia Viva' : 19.10 "Il nome della nostra nuova sfida sarà 'Italia Viva'". Così Matteo Renzi, conversando con Bruno Vespa, al suo arrivo a Porta a porta. "Il Governo non ha problemi. Lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita al Governo" aggiunge Renzi che precisa:"Il tema è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica". E: "Il partito novecentesco non funziona più. ...

Scissione Pd - Renzi : “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”. Lo ha detto Matteo Renzi arrivando a Porta a Porta. L'articolo Scissione Pd, Renzi: “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Federer e Pliskova agli ottavi. LoRenzi sfida Wawrinka. Konta ok : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Federer e Pliskova agli ottavi. LoRenzi sfida Wawrinka : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. LoRenzi sfida Wawrinka - Pliskova al terzo - in difficoltà Nishikori. In campo Federer : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. LoRenzi sfida Wawrinka - Federer e Serena Williams nella sessione diurna : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

Matteo Renzi sfida Matteo Salvini : "Scegli tu il collegio e poi vediamo chi prende più voti" : Matteo Renzi sfida Matteo Salvini in un duello alle urne. "Gli faccio una proposta: vuoi un confronto elettorale? Bene, scegli tu in quale collegio, Firenze o Milano mi vanno bene. Mettiamoci nello stesso collegio senatoriale o alla Camera e vediamo chi prende più voti", dice l'ex premier del Pd in

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...