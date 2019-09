Nuovo partito di Renzi | ecco chi lo segue

Chi sono i parlamentari che dovrebbero seguire Renzi nel Nuovo partito : "Lascio il Pd e sarà un bene per tutti. Anche per Conte". Matteo Renzi, in un'intervista a Repubblica, conferma l'abbandono al partito guidato da Nicola Zingaretti con la conseguente formazione dei gruppi parlamentari al Senato e alla Camera. Gruppi, ha ribadito l'ex premier, che saranno fedeli al governo giallorosso e a Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha ricevuto, ieri, la chiamata da parte di Renzi in cui veniva anticipata la ...

Per i sondaggisti il Nuovo partito di Renzi vale tra il 3 e l'8% : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Nel giorno dell’annuncio della scissione dal Pd, il Corriere della sera ha sentito alcuni sondaggisti per vedere su quante preferenze può contare il nascituro soggetto politico dell’ex premier. Stime certe sono ancora difficili, ma la forbice è tra il 3 e l′8%.Alessandra Ghisleri di Euromedia Research ricorda l’ultima rilevazione fatta per Porta a Porta, intorno ...

RENZI - SCISSIONE DAL PD/ Nuovo partito pronto : Giachetti lascia Direzione dem : Matteo RENZI-Pd, è SCISSIONE: domani l'annuncio a Porta a Porta? Giachetti lascia Direzione dem, Serracchiani: 'Errore gravissimo'

Renzi fonda il suo Nuovo partito : c’è già l’accordo con Conte : Sarà una separazione consensuale. I Renziani lasceranno il Pd. Alla Camera e al Senato nasceranno i nuovi gruppi. L’ex premier

Gruppi Renzi verso scissione dal Pd/ Nuovo partito nel Governo ma contro Zingaretti : Nuovi Gruppi Renzi in Parlamento, anticipo della scissione dal Pd con Nuovo partito alla Leopolda: le parole dei Renziani e le mosse 'contro' Zingaretti

Di Battista è scettico per il Nuovo governo : 'Pd partito garante di questo sistema' : Alessandro Di Battista non sembra molto entusiasta del governo giallorosso, e preferisce piuttosto mantenere prudenza: intervistato nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, l'ex deputato del MoVimento Cinque Stelle ha parlato della nuova alleanza tra i Cinque Stelle e il partito Democratico e non nasconde tutto il suo scetticismo per il Conte Bis, pur augurandosi il meglio. Le parole di Di Battista Intervenuto a Dritto e Rovescio, ...

Paolo Becchi - Greta Thunberg e il "Nuovo M5s". La metamorfosi imposta da Grillo : sarà il "partito gretino" : "Il Movimento 5 Stelle creato da Gianroberto Casaleggio non esiste più". Paolo Becchi lo ripete dal giorno del "tradimento" di Beppe Grillo, che ha traghettato i 5 Stelle verso il Pd snaturando l'identità politica del Movimento. Oggi, spiega il professore ex ideologo grillino in una intervista a Los

Governo - malumori M5S : «Il Pd è partito male». Ma il sì al Nuovo esecutivo è scontato : «Non vogliamo morire piddini». Se questo è il mood di non pochi parlamentari M5S - che pure sono stati per l'accordone rosso-giallo ma ora temono: «Quelli si stanno...

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del Nuovo governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...

Calenda lascia il Pd : “Non abbiamo nulla in comune col M5S”. Ora lavorerà a un Nuovo partito : L’ex ministro: «Non saranno 5 o 10 punti generici a far mutare natura a chi è nato per smantellare la democrazia rappresentativa cavalcando le peggiori pulsioni antipolitiche e cialtronesche di questo paese»

Matteo Renzi - il piano per affondare il Pd : dopo la Leopolda - scissione ed elezioni con il suo Nuovo partito : Erano lontani i tempi in cui dichiarava al popolo italiano che in caso di sconfitta del referendum sarebbe tornato a casa. Ad oggi Matteo Renzi è tra i protagonisti di questa crisi di governo. Proprio a lui il Pd deve una possibile alleanza con gli ex nemici Cinque Stelle. Per molti Renzi non ha com

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il governo di svolta. Nuovo incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Crisi di governo - Zingaretti : disponibili a un Nuovo governo - ma poi mette tre "paletti" | I renziani : "Vogliono far saltare l'accordo" | E tra M5s cresce il partito del voto : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

