Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Èundella serie tv: si tratta diche nel 1995 aveva interpretato il personaggio di “Tiny“. Aveva 49e da tempo lottava contro un cancro al cervello che l’aveva costretto a lasciare il mondo dello spettacolo. L’annuncio è arrivato dal suo manager: “Purtroppovenerdì mattina per complicazioni del suo cancro. Grazie per il continuo sostegno alla famiglia”, ha scritto sui social precisando che “poco più di un anno fa al nostro caro amicoè stato diagnosticato un cancro. Essendo la persona altruista e riservata che è,ha taciuto per non preoccupare la sua famiglia e i suoi amici”. Oltre aaveva recitato anche in altre serie tv tra cui Ncsi, General Hospital e nella saga di American Pie. Nel marzo scorso i fan della serie avevano ...

Cascavel47 : Morto Brian Turk, addio ad un altro attore di Beverly Hills 90210: scomparso a 49 anni per un cancro… - TutteLeNotizie : Morto Brian Turk, addio ad un altro attore di Beverly Hills 90210: scomparso a 49 anni per… - FQMagazineit : Morto Brian Turk, addio ad un altro attore di Beverly Hills 90210: scomparso a 49 anni per un cancro -