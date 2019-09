Giro di Toscana 2019 | la presentazione della corsa | percorso | favoriti e italiani

Fonte : oasport

(Di martedì 17 settembre 2019) Domani prenderà il via la 91esima edizione deldi. Partenza alle 11.20 da Piazza MartiriLibertà di Pontedera e arrivo previsto tra le 16.08 e le 16.36 nella stessa sede. Sarà possibile, inoltre, seguire la gara in diretta dalle 15.00 sia su Rai Sport che su Eurosport. Ilmisura 204 km e per tre volte i corridori dovranno affrontare il temibile Monte Serra, 8,3 km al 7% (ultimo scollinamento a 28 km dal traguardo). Sarà, dunque, gara per corridori che vanno forte su salite lunghe. Non a caso l’anno scorso vinse Gianni Moscon in volata a due su Romain Bardet. Su uncosì impegnativo, il favorito non può che essere Egan Bernal, al rientro alle corse dopo la vittoria al Tour de France. Il colombiano può contare, inoltre, su una Ineos di assoluta qualità a supportarlo, con corridori come Edward Dunbar e Ivan Sosa (potrebbe puntare a sua volta a ...

