Giorgia Meloni invita Giuseppe Conte ad Atreju | il premier nella fossa dei

Quarta Repubblica - Anticipazioni : stasera Giorgia Meloni e la situazione migranti : stasera intervista a Giorgia Meloni e altri esponenti politici per parlare del tema dell'immigrazione.

Giorgia Meloni - dedica alla figlia Ginevra/ 'Hai dato un senso a tutto' : Per il suo terzo compleanno, Giorgia Meloni ha dedicato un bellissimo messaggio d'amore alla figlia Ginevra: 'Stare con te il mio più grande desiderio'.

Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti : trionfo per Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la loro alleanza è vincente : Quale coalizione se mai si tornasse alle urne potrebbe ottenere la maggioranza? Secondo il Sondaggio Demos illustrato da Ilvo Diamanti su La Repubblica, l'alleanza che più di tutte convince gli elettori è quella composta dalla Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che arriva a

Giorgia Meloni - piazza e sondaggi. Fratelli d'Italia spiccano il volo : "Adesso pensiamo in grande" : E quindi uscimmo a riveder le stelle. Nella sua ricerca di Infinito, presente già nel nome della manifestazione - Atreju, come il protagonista de La storia infinita - Fratelli d' Italia allarga gli orizzonti puntando alle stelle e ad altri continenti, con lo sguardo rivolto all' Occidente, al domani

Giorgia Meloni smaschera Anna Ascani : "Diceva che non sarebbe mai andata con i 5 stelle. Ora è viceministro" : "Oggi c'è un'intervista a Massimo D'Alema in cui dice che dobbiamo aprire al Movimento 5 stelle", scriveva Anna Anscani in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il 18 luglio scorso, "D'Alema e i 5 stelle. Non c'è bisogno di aggiungere molto altro. Se vogliono fare l'accordo, se lo facciano. Sen

Fascisti in piazza contro il governo? Giorgia Meloni : "Questa foto è del 20 luglio" : I sinistri hanno sollevato un polverone di polemiche per questa foto di neoFascisti che fanno il saluto romano in piazza durante la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, ieri 9 settembre, contro il governo giallo-rosso. Una protesta alla quale hanno partecipato anche la Lega di Matteo Sal

Giorgia Meloni - una furia su Conte - Pd e M5s : "Il vostro obiettivo è Prodi al Quirinale ma verrete travolti" : Ovazione dai banchi di FdI per Giorgia Meloni (e un po' di freddezza da quelli della Lega". Alla Camera la leader di Fratelli d'Italia prende la parola per ribadire il no alla fiducia al governo di Giuseppe Conte e il suo discorso è un appassionato "bombardamento" su premier, Pd e M5s, a partire dai

Giorgia Meloni contro il popolo italiano : Giorgia Meloni ha sbagliato indirizzo, a giudicare dalla manifestazione di protesta che ha organizzato a Montecitorio. Se intendeva protestare contro la scelta del presidente della Repubblica, che esercitando la sua prerogativa ha optato per la formazione di un nuovo governo anziché per lo scioglime

Giorgia Meloni in piazza contro il Conte-bis : attacco a Sergio Mattarella e ai "ladri di democrazia" : Fischi e cori, "buffone-buffone", rivolti al premier Giuseppe Conte in piazza a Montecitorio, in occasione del sit-in organizzato da Fratelli d'Italia contro il governo dell'inciucio. In piazza, l'Italia che si ribella all'accordicchio di palazzo. "La rivolta dei giusti", per dirla col titolo di ape

Libero e Il Tempo in piazza con Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro l'inciucio giallo-rosso : In piazza Montecitorio si scalda sulle note dell'Inno di Mameli la nutrita folla che già si è riunita sotto l'obelisco per la manifestazione indetta per le 10,30 da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alla quale parteciperà anche Matteo Salvini con la Lega nel giorno della fiducia che la Camera vote

"E' davvero così eversivo andare a votare?" chiede Giorgia Meloni : Oggi è il giorno dell'opposizione in piazza contro il governo Conte-bis, chiamato alla prova della fiducia alla Camera. Ebbene, “mi si nota di più se vado o se non vado?”. Inizia dalla citazione di una battiuta di Nanni Moretti nel film Ecce Bombo l'intervista di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Libero Quotidiano. E la usa per criticare Forza Italia che “ha scelto di non partecipare, con dei distinguo che non comprendo” ...

Suona la carica con Libero. Giorgia Meloni : "In piazza contro il governo dell'inciucio" : Stamattina Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia scendono in piazza a Montecitorio, a Roma contro il governo proprio nel giorno del voto di fiducia a Giuseppe Conte e ai giallorossi. Giorgia Meloni, in una intervista pubblicata oggi lunedì 9 settembre su Libero, ha lanciato un appello ad andare

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,