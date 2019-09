Il cast del sequel di Pacific Rim alla dura prova delle domande di Google

The Foreigner : trama - cast e curiosità del film con Jackie Chan e Pierce Brosnan : Lunedì 16 settembre, a partire dalle 21.15 su Italia Uno, va in onda The Foreigner, un action movie con protagonista Jackie Chan. The Foreigner: trailer The Foreigner: trama Quando sua figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, il mite Quan, ristoratore di origine vietnamita con un passato nelle forze speciali, si mette alla ricerca dei suoi assassini, trovandosi però di fronte all’atteggiamento omertoso del Governo ...

Le cene a base di astice : così i militari incastrano agenti del carcere a Latina : Francesca Bernasconi Un ispettore (ora in pensione) provvedeva a consegnare i pizzini per conto dei capi malavitosi e organizzava scambi di cella, per permettere loro di incontrarsi Dodici mila euro in sei mesi. Sarebbe stata questa la somma pagata in cambio di una permanenza di lusso nel carcere di Latina. Questa mattina, i carabinieri hanno dato esecuzione a 34 misure di custodia cautelare. In manette sono finiti i capi della ...

I Benetton pronti a chiedere la testa dell’ex ad di Autostrade castellucci : L’inchiesta nata dall’indagine sul disastro del Ponte Morandi, che ha portato all’operazione della Guardia di Finanza di Genova, due giorni fa, mette in seria difficoltà i Benetton. Oggi, a Treviso, si riunisce il consiglio di amministrazione di Edizione, la holding della famiglia che controlla Atlantia. E si preannuncia una riunione delicatissima. Il board era convocato da tempo, ma alla luce dei provvedimenti cautelari emessi dal gip di ...

La preoccupazione di castagnetti per il futuro del Pd : È “molto preoccupato” per le sorti del Pd Pierluigi Castagnetti, padre nobile del Pd, molto in sintonia con il pensiero espresso dal capo dello Stato. Il rischio di una scissione la reputa “un'iniziativa irresponsabile come fu quella di Bersani”. Tanto che se Renzi chiedesse un parere agli elettori Pd, “gli risponderebbero di no farlo” si dice sicuro. Sono alcuni passi centrali dell'intervista al Corriere della Sera in cui l'ex esponente Dc, ...

Autostrade - il titolo Atlantia crolla in Borsa nel giorno dei cda di Aspi e della holding Edizione. In bilico l’ad castellucci : Atlantia crolla in Borsa, arrivando a perdere il 7,5%, nel giorno in cui si riuniscono i cda della controllata Autostrade per l’Italia e della holding Edizione della famiglia Benetton. Che, stando a indiscrezioni alimentate dal duro comunicato diffuso sabato, potrebbe defenestrare il numero uno di Atlantia, Giovanni Castellucci, indagato per omicidio colposo nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Dopo la notizia della nuova inchiesta ...

Cane rimane con la testa incastrata tra le sbarre : salvato dai vigili del fuoco : Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in località Ponti a Villamassargia, un Comune in provincia di Carbonia-Igliesias. Protagonista della disavventura un beagle Una storia finita bene quella di un beagle che era rimasto con la testa incastrata in una recinzione di ferro. È accaduto a Villamassargia, un Comune della provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno ...

Il castano dell’autunno 2019? L’Ash Brunette : Ash Brunette, il nuovo castano dell'autunno 2019Ash Brunette, il nuovo castano dell'autunno 2019Ash Brunette, il nuovo castano dell'autunno 2019Ash Brunette, il nuovo castano dell'autunno 2019Ash Brunette, il nuovo castano dell'autunno 2019Ash Brunette, il nuovo castano 2019Ash Brunette, il nuovo castano 2019Ash Brunette, il nuovo castano 2019Ash Brunette, il nuovo castano 2019Ash Brunette, il nuovo castano 2019Ash Brunette, il nuovo castano ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos : percorso - favoriti e altimetria. L’ultimo scontro tra le montagne della castilla y Leon : oggi in scena il tappone decisivo della Vuelta a España 2019. 190 km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, nel cuore della comunità autonoma di Castiglia e Leon. In programma ben 6 GPM inclusa l’ascesa finale. Due di prima, due di seconda e due di terza categoria: va a decidersi la classifica generale prima della passerella conclusiva di Madrid. Altimetria percorso La Vuelta a España è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN Si ...

Zona d’ombra – Una scomoda verità - cast - trama e curiosità del film con Will Smith : Ispirato ad un articolo pubblicato su GQ dal titolo Game Brain il film Zona d’ombra – Una scomoda verità racconta la storia del dottor Bennet Omalu e della sua battaglia in difesa della salute dei giocatori della NFL quando si rese conto che per i troppi colpi alla testa gli atleti incorrevano nella CTE – encefalopatia cronica traumatica – una malattia degenerativa che colpisce il cervello. Zona d’ombra – Una ...

Unknown – Senza identità : trama - cast e curiosità del film con Liam Neeson : Diretto dallo specialista d’azione Jaume Collet-Serra, regista spagnolo, domenica 15 settembre, in prima serata su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda Unknown – Senza identità, produzione risalente al 2011 con Liam Neeson e Diane Kruger. Unknown – Senza identità: il trailer Unknown – Senza identità: la trama Dopo essersi risvegliato dal coma, il Dottor Martin Harris scopre che qualcuno gli ha rubato ...

Al via Victoria 3 su LaF - i moti del 1848 nei nuovi episodi : trama e new entry nel cast : Venerdì 13 settembre debutta Victoria 3 su LaF: nel bicentenario dalla nascita dell’iconica sovrana inglese che diede ad un'intera epoca storica il suo nome, la serie torna prima assoluta sul canale 135 di Sky con l'attesissima terza stagione. Tra i drammi in costume più amati degli ultimi anni, il nuovo capitolo della saga della regina Victoria, prodotto da Mammoth Screen e dalla scrittrice e sceneggiatrice Daisy Goodwin, si preannuncia ...

Tomorrowland – Il mondo di domani - trama - cast e curiosità del film con George Clooney : L’ottimismo di Walt Disney e il desiderio di un mondo migliore grazie alla scienza sono alla base del divertente film Tomorrowland – Il mondo di domani. In onda su Italia 1 alle 21,20 è una storia per tutta la famiglia nobilitata nel cast dalla presenza di George Clooney. Tomorrowland – Il mondo di domani, la trama Frank, un ex enfant prodige ormai disilluso, e Casey, un’adolescente ottimista e intelligente, figlia di un ...

Unbelievable su Netflix dal 13 settembre - cast e personaggi della serie ispirata a veri casi di stupro : L'attesa per Unbelievable su Netflix è terminata: la serie true crime è disponibile sulla piattaforma da oggi, 13 settembre. Basata sull'articolo An Unbelievable Story of Rape – vincitore del Premio Pulitzer – di T. Christian Miller e l'episodio Anatomy of Doubt della trasmissione radiofonica This American Life, la miniserie è frutto del lavoro congiunto di Susannah Grant, Ayelet Waldman e Michael Chabon. A produrla, Susannah Grant, Michael ...

Anche se è amore non si vede - cast - trama e curiosità del film di Ficarra e Picone : Non male il primo lavoro registico in completa autonomia del duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone: Anche se è amore non si vede, in onda sabato 14 settembre alle 21.10 su Canale 5, è una commedia del 2011 brillante e divertente, che vede la partecipazione di Ambra Angiolini. Anche se è amore non si vede, trama Salvo e Valentino sono due grandi amici che gestiscono una piccola impresa di servizi turistici a Torino, ma tra loro ...