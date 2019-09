Capezzone | ' Governo ritenuto vassallo da Francia e Germania | su migranti fregatura certa'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) È passato esattamente un anno da quando l'Italia ingaggiava un vero e proprio braccio di ferro con l'Europa. Erano i tempi in cui il Bel Paese chiedeva la possibilità all'Europa di innalzare il debito e finanziare misure come quota 100 ed il reddito di cittadinanza. I toni erano aspri e non certo cordiali. Adesso che alitaliano non c'è più il pensiero sovranista della Lega e di Matteo Salvini, si sta un po' acquisendo la consapevolezza generale che, da parte dell'Europa, possa esserci maggiore benevolenza in merito a due temi attorno a cui si snoda il futuro del Bel Paese: i conti e i. Secondo Daniele, però, al momento i presunti buoni rapporti che adesso ci sarebbero tra l'Italia e l'Ue, sulla base della nuova direzione politica favorita dall'ingresso aldel Pd, non si sarebbero, attualmente, concretizzati in alcun vantaggio per l'Italia. Anzi, il ...

NicolaPorro : Immigrazione e flessibilità: il nuovo governo “rosso-rosso” pensava di poter godere di credito illimitato da Bruxel… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Focus sulla questione #Autostrade, un coltello nella carne viva del governo: revoca o re… - Capezzone : Due settimane fa mi capitò di suggerire... #Referendum -