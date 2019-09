Prima vittoria per la Roma di Fonseca | Sassuolo sconfitto 4-2

Vuelta di Spagna – Prima vittoria in carriera per Higuita nella 18ª tappa - Roglic vicinissimo al trionfo : Prima vittoria in carriera per il corridore di Medellin, che taglia in solitaria il traguardo della diciottesima tappa Sergio Higuita vince la diciottesima tappa della Vuelta di Spagna, ottenendo il primo successo della propria giovane carriera. Il corridore della EF Education First rompe il ghiaccio al termine della penultima frazione di montagna di questa edizione della corsa iberica, coronando una lunga fuga impossibile da reggere anche ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Yamaha a caccia della Prima vittoria su una pista che era stata un suo feudo fino al 2014 : Tutto è pronto a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP. La pista intitolata a Marco Simoncelli si appresta ad ospitare la 13esima edizione della gara tornata nel calendario nel 2007. Sarà l’occasione giusta per la Yamaha? La scuderia di Iwata è a caccia di conferme dopo troppi alti e bassi negli ultimi mesi e proverà a sfruttare il circuito romagnolo, sul quale nei primi anni dominava in lungo ...

Vuelta a España 2019 : la Prima crisi di Alejandro Valverde. Vittoria ormai sfumata - il veterano deve guardarsi dal ritorno di Pogacar : Sull’Alto de la Cubilla è arrivata la prima crisi di Alejandro Valverde alla Vuelta a España 2019. Il Campione del Mondo, a 39 anni, aveva corso in modo impeccabile fino a ieri, dando spettacolo e facendo sognare i tifosi spagnoli. Il fuoriclasse murciano si era imposto nella settima tappa, a Mas de la Costa, battendo con uno dei suoi attacchi Primoz Roglic e aveva poi duellato alla pari con lui nelle altre tappe di montagna, ma questa volta non ...

Vuelta Espana : maxicaduta Prima della vittoria di Bennett nella quattordicesima tappa : Si torna a parlare di velocisti alla Vuelta Espana, anche se il finale della tappa numero quattordici è stato tutt’altro che un classico sprint. L’ultimo chilometro della corsa è stato segnato da una brutta caduta nelle prime posizioni che ha coinvolto moltissimi corridori. Un tratto di leggera salita ha poi rimescolato ulteriormente le carte finchè Sam Bennett ha prevalso con un affondo deciso. Il corridore della Bora ha così centrato la sua ...

La Prima vittoria in carriera e la passione per Valentino Rossi : Mikel Iturria - l’underdog che ha sorpreso la Vuelta di Spagna : Mikel Iturria ribalta ogni pronostico e si prende l’11ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista basco, fan di Valentino Rossi, esulta davanti al suo pubblico per la prima vittoria della sua carriera Eroe per un giorno. Sì, ma diventarlo a 27 anni, davanti al pubblico di casa della Vuelta di Spagna è pur sempre una grande soddisfazione. Vincere una tappa in una delle gare più blasonate del calendario ciclistico, farlo sul traguardo ...

F1 - GP Belgio 2019 : Prima vittoria di sempre per il Principato di Monaco! E non sarà l’ultima per il predestinato Charles Leclerc : Despoei tugiù sciu d’un nostru paise. Se ride au ventu, u meme pavayun. Sono le prime note dell’Inno Nazionale del Principato di Monaco che oggi, per la prima volta nella storia, sono suonate su un podio del Mondiale di Formula Uno. Gli appassionati sono abituati a sentire questa bella melodia orchestrata da Leon Jehin ogni anno a pochi istanti dal via del GP di Monaco ma mai nessun pilota con passaporto del piccolo Stato in Riviera ...

