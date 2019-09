QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Sampdoria | la previsione tattica e le probabili formazioni

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 14 settembre 2019) Dopo attesa e polemiche il popolo napoletano può abbracciare ilal San Paolo. Laè la prima squadra tra le mura amiche.di– Al San Paolo la nuovadi De Francesco ancora a zero punti e poche certezze per il futuro societario. Ladi De Francesco Tutt’altro che una sua squadra, questaè lontanissima dal gioco e dai meccanismi espressi sia dal Sassuolo che dalla Roma. Indubbiamente le qualità tecniche non sono paragonabili ma Mr. Di Francesco non si sarebbe mai aspettato ancora tanto da registrare, soprattutto in chiave difensiva. Nonostante ciò l’ex tecnico giallrosso conferma il 4-3-3 con Audero in porta. I centrali difensivi saranno Colley e Murillo, saranno affiancati a sinistra da Depaoli ed a destra da Murru. Centrocampo a tre con Linetty e Jankto come ...