Eleonora Bottaro morta dopo il no alla chemio | la sentenza | Il diritto di vita non

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) “L’ordinamento non pone ildio di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi delladei figli, che hanno l’obbligo di proteggere”. Lo scrivono i giudici del tribunale di Padova, nelle motivazioni delladi condanna a due anni ciascuno, emessa a giugno, nei confronti dei genitori dia 17 anni nel 2016 per leucemia e “curata” con il cosiddetto “metodo Hamer” senza ricorrereterapia.Nella motivazione - riportano i quotidiani locali - i giudici sottolineano che i due genitori, Linoe Rita Benini, avrebbero dovuto “il preciso dovere di attivarsi per garantirefiglia ilprimario, quello di vivere” e invece “hanno fatto tutto quanto era in loro potere per sottrarrealle cure che la potevano guarire, sia ...

