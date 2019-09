Cane rimane con la testa incastrata tra le sbarre | salvato dai vigili del fuoco

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in località Ponti a Villamassargia, un Comune in provincia di Carbonia-Igliesias. Protagonista della disavventura un beagle Una storia finita bene quella di un beagle che era rimasto con lain una recinzione di ferro. È accaduto a Villamassargia, un Comune della provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna. Sul posto sono intervenuti ideldi Cagliari che hanno liberato l'animale, fortunatamente rimasto illeso, e lo hanno dato in consegna ad un'operatrice del centro rifugio per animali della zona. fotonocrop 1752990 L'intervento è avvenuto grazie ad una richiesta arrivata alla sala operativa del 115, così la squadra "5A" deideldel distaccamento di Iglesias si è subito recata sul posto per salvare l'animale. Gli operatori hanno provveduto, con le cesoie e un divaricatore, ad allargare le ...

enpaonlus : 11 settembre. La storia di Bretagne, l’ultimo cane eroe - Brutosaaur : RT @Kolgaa_: Ne ho parlato subito appena aperto il gioco, questa fissa di prendere zone di guerra da Google maps e metterle pare pare in un… - Smart_cod : RT @Kolgaa_: Ne ho parlato subito appena aperto il gioco, questa fissa di prendere zone di guerra da Google maps e metterle pare pare in un… -