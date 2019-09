I convocati di Napoli-Sampdoria | c’è Insigne Milik ancora out

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ilha diramato la lista ufficiale dei calciatorida Ancelotti per la sfida di domani alle 18 con la. Come anticipato oggi in conferenza dal tecnicoha completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione domani, mentre, che secondo Ancelotti avrebbe potuto giocare, non è stato inserito nella lista. Fuori anche Hysaj per un affaticamento muscolare. I: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Callejon,, Llorente, Lozano, Mertens, Younes. Fonte : Ssc.it L'articolo Idi: c’èout ilsta.

sscnapoli : ?? Report allenamento e lista convocati di #NapoliSamp ???? - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSamp, la lista dei convocati di #Ancelotti: out #Milik e #Hysaj recupera #Insigne - UCS1946 : RT @sampdoria: ?? @SerieA: i blucerchiati per #NapoliSamp ?? Per il report completo ?? -