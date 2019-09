Autostrade | condannato per strage di Avellino si “lamentò perché avrebbe potuto dire

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Pensa soltanto a stringere un accordo col capo punto e basta!”. È ben raccontata in questa frase lo “spirito di corpo aziendale”, secondo il gip del tribunale di Genova che ha firmato gli arresti domiciliari per 3 tecnici die Spea nell’inchiesta sui report “fasulli” sullo stato di due viadotti, che spinge i dipendenti a un “comportamento” di difesa nei confronti delle indagini della magistratura “probabilmente motivato dal tornaconto economico”. Di mezzo, in questo caso, non c’è il ponte Morandi ma un’altra vicenda ‘nera’ per la concessionaria pubblica. La frase viene captata il 14 gennaio 2019 mentre sono intercettati l’ex responsabile delle manutenzioni di, Michele Donferri Mitelli, e Paolo Berti, exttore di troncoin primo grado a 5 anni e 6 mesi per ...

