Messina | alluvione 2009 | al via il consolidamento dell’area di Gallodoro

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana ha avviato le procedure per mettere in sicurezza l’area di, nel messinese, profondamente colpita dall’dell’ottobre. La gara per i servizi di ingegneria e la progettazione esecutiva dell’intervento didell’intera area è stata pubblicata. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 17 ottobre. La zona già nel 2008 venne classificata come R4, ossia a forte rischio di dissesto idrogeologico, e gli eventi atmosferici ne hanno confermato nel tempo la fragilità e l’instabilità del suolo. In particolare, in contrada Landro, il costone di roccia che sovrasta una vasta porzione del centro abitato continua a franare ad ogni pioggia di forte intensità, rappresentando un costante pericolo per l’incolumità dei cittadini e dei ...

