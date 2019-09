Istat | tasso di disoccupazione al 9 9% Dato più basso dal 2011 | bene al Mezzogiorno

Istat : tasso disoccupazione scende a 9 - 9% nel 2° trimestre. Esultano Di Maio e Catalfo : “Gli ultimi dati Istat ci consegnano cifre molto incoraggianti: il lavoro cresce e la disoccupazione cala. Siamo orgogliosi del lavoro fin qui svolto da Luigi Di Maio , che ora continuerà con il nuovo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e con quello dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli”. Si legge in un post su facebook del M5S, che è stato rilanciato anche dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio che ha ...

Istat : nel II trimestre il tasso di disoccupazione scende al 9 - 9% (-0 - 4%) : La crescita di occupati è pari a 130mila unità (+0,6%) sul trimestre precedente, grazie in particolare all'aumento dei dipendenti permanenti (+97mila, +0,7%) e quello «meno intenso» dei dipendenti a termine (+16mila, +0,5%) e degli indipendenti (+17mila, +0,3%)

Lavoro - Istat : a giugno disoccupazione al 9 - 7%. “È il tasso più basso dal 2012”. Cala anche quella giovanile : Cala la disoccupazione in Italia. Secondo le ultime rilevazioni Istat a giugno il tasso ha subito la quarta flessione consecutiva, scendendo al 9,7%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto a maggio. Secondo l’Istituto di statistica è il tasso più basso dal gennaio 2012, cioè da sette anni e mezzo. La diminuzione “è determinata da entrambe le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d’età ad eccezione dei ...