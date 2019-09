Governo | si accelera su sottosegretari | si tenta di chiudere domani

Governo ancora senza 42 sottosegretari : Conte chiede di accelerare sulle nomine : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Quirinale