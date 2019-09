Governo : ministro per il Sud domani a Palermo : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Prima visita istituzionale per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano che domani, venerdì 13 settembre andrà in Sicilia a visitare la scuola dell’Istituto comprensivo ‘Piersanti Mattarella Bonagia’ nel quartiere Bonagia di Palermo. L’incontro con la comunità scolastica è previsto alle 10.30. “In tutti questi anni abbiamo lasciato mezzo milione ...

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare il ministro. Ma ho risposto che preferivo rimanere sindaco” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare il sindaco e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

Governo : 100 sindaci siciliani scrivono a ministro Provenzano : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Cento sindaci e amministratori di piccoli Comuni di tutte le province siciliane hanno scritto al neo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l'attuazione della legge 'salva borghi', l'adozione di provvedimenti per la viabilità e la stabilizzazione dei p

Governo - insulti sessisti a ministro De Micheli da un attivista di Casapound. E’ rivolta nel Pd. Zingaretti : “I vigliacchi vanno sempre isolati” : Ha pubblicato su Facebook una fotografia in cui Paola De Micheli è ritratta alla Camera con un vestito leggermente scollato e ha commentato: “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti… appena staccato dal turno sulla Salaria”. Un chiaro riferimento alla strada di Roma sulla quale sono solite esercitare le prostitute. Il post è opera di Andrea Cpi, esponente di Casapound, che poi ha cancellato la foto. L’ennesimo ...

Il ministro dell'Economia francese benedice il Governo giallo-rosso : "Abbiamo bisogno di Italia e italiani" : Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire accoglie positivamente dal Forum di Cernobbio il nuovo esecutivo Italiano: “Abbiano un nuovo governo e penso che questa sia un’opportunità unica per dare nuovo slancio alle relazioni italo-francesi nell’ambito economico e finanziario. L’Italia deve essere al centro della costruzione europea come è stata dall’inizio e deve continuare a farlo ...

Il ministro francese Le Maire : “Benvenuto al nuovo Governo - abbiamo bisogno di Italia e italiani” : Il titolare dell’Economia al Forum Ambrosetti di Cernobbio: «Presto per parlare della fusione Renault-Fca, prima la casa francese deve rafforzare l’alleanza con Nissan»

Governon : Cote sente Bellanova - solidarietà a ministro : Roma, 6 set. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha sentito oggi il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, per esprimerle la sua solidarietà per le critiche social nei suoi confronti. Si apprende a fonti di palazzo Chigi. L'articolo Governon: Cote sente Bellanova, solidarietà a ministro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il ministro Boccia ha spiegato perché il Governo ha impugnato la legge sull'immigrazione del Friuli V. G. : Dice che la sua volontà è quella di “riappacificare il Paese”. Ma il suo primo giorno da ministro delle Autonomie è stato un attacco durissimo alla Regione Friuli Venezia Giulia, impugnando una legge sull'immigrazione ritenuta discriminatoria. Ciò che ha mandato su tutte le furie prima di tutto Matteo Salvini ("Vergogna assoluta, traditori”) in seconda battuta il governatore Massimiliano Fedriga ("Il governo dell'immigrazione selvaggia”). In ...

Governo : Fassino - ‘da bracciante a ministro fa onore a Italia - insulti squallidi’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Gli insulti a Teresa Bellanova sono espressione di uno squadrismo sessista e uno squallido antimeridionalismo che dimostra la miseria morale di chi li pensa e usa. Che una bracciante, che ha sempre lottato per il riscatto sociale, sia ministro non può che fare onore all’Italia”. Lo scrive su twitter Piero Fassino del Pd. L'articolo Governo: Fassino, ‘da bracciante a ministro fa ...

Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del Governo Conte Bis : Chi è Nunzia Catalfo il nuovo Ministro del Lavoro del governo Conte Bis Il Conte bis è ufficialmente nato: dopo aver sciolto la riserva, Conte è salito al Quirinale nella mattinata del 5 settembre con tutta la squadra dei ministri. Ovviamente ci sono molte novità rispetto all’esecutivo anteriore, sostenuto da una maggioranza diversa. La stessa squadra dei 5 Stelle è cambiata: tra le uscite illustri, Danilo Toninelli (MIT) e Giulia ...

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro beni culturali del Governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Governo Conte 2 - il ministro Costa ufficiale e gentiluomo : batte i tacchi di fronte a Mattarella - poi il baciamano alle ministre : Prima batte i tacchi di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi, quando gli passano davanti le ministre che hanno appena giurato, bacia loro la mano. Sergio Costa è stato confermato al Ministero dell’Ambiente nella squadra del Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. L'articolo Governo Conte 2, il ministro Costa ufficiale e gentiluomo: batte i tacchi di fronte a Mattarella, poi il baciamano alle ...

Paola Pisano nominata ministro dell’innovazione tecnologica del Governo Conte bis : L’Italia si dota con il nuovo governo di un ministero all’Innovazione con la nomina di Paola Pisano. Le congratulazioni del...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni Culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere