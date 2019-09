EMDR | curare i traumi con il movimento degli occhi | cos’è e come funziona la terapia

DentiRotti : @WalterEKurtz10 @micheleboldrin @velo_di_maia Ah non dirlo a me. Le tifoserie sono scatenate da fine giugno ben pri… -

(Di giovedì 12 settembre 2019) Esiste una psicoche permette di elaborare e superare gli eventi traumatici che fanno scaturire in noi immagini, pensieri e sensazioni negative che si chiama Eye Movement Desensitization and Reprocessing, più comunemente, che sfrutta i movimenti oculari. Vediamo insieme

Dalla Rete Google News

ilGiornale.it

Non solo lavaggi del cervello per indurre ai bambini falsi ricordi, giochi dell'orrore per incarnare mostri cattivi che servivano ad impersonificare i genitori dei ...