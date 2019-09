Tempi rilascio di iOS 13 | valanga di novità dell’aggiornamento e iPhone compatibili

Colpaccio Android 10 su Samsung Galaxy Note 10 - i Tempi del rilascio : Davvero una buona notizia quella che giunge per i possessori del Samsung Galaxy Note 10 oggi 4 settembre. Android 10, sbarcato proprio in data odierna sui dispositivi Pixel con tantissime novità a bordo, potrebbe far capolino sulla linea phablet davvero in poco tempo. Non a caso, proprio l'ultimo aggiornamento è stato paparazzo sul telefono lanciato ad inizio agosto. Lo ha comunicato per prima la nota fonte SamMobile ma poi non sono mancate ...

Scattato il countdown per il Samsung Galaxy S9 con Android Q : i Tempi di rilascio previsti : Stiamo vivendo un mese di agosto particolarmente intenso per tutti coloro che nell'ultimo anno e mezzo hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus. Dopo aver preso in esame l'ultimissima patch distribuita dal colosso coreano, come avrete notato dall'approfondimento della scorsa settimana, bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla compatibilità tra lo smartphone e Android Q, trattandosi del prossimo grosso upgrade che ...

Tempi rilascio EMUI 10 sui primi smartphone Huawei svelati oggi 9 agosto : le novità : Solo da pochi minuti fa, in questa mattinata del 9 agosto, EMUI 10 è stata presentata al mondo intero nel corso della conferenza HDC degli sviluppatori organizzata dal produttore Huawei in Cina. Sono stati svelati i primi smartphone Huawei (e purtroppo non Honor) che riceveranno lo specifico aggiornamento della interfaccia, seguendo un calendario ben preciso. Allo stesso tempo, sono state rivelate le principali novità della rinnovata esperienza ...