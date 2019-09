Omicidio Sara Di Pietrantonio | l’ex fidanzato condannato all’ergastolo nel processo

Sara Di Pietrantonio - il processo di Appello Bis condanna di nuovo l’ex fidanzato all’ergastolo : “Reato di stalking non assorbito in Omicidio” : Il reato di stalking non è assorbito da quello di omicidio. Con questa motivazione i giudici della Corte d’Appello hanno condannato all’ergastolo Vincenzo Paduano, l’uomo che uccise e poi diede alle fiamme l’ex fidanzata Sara Di Pietrantono, a maggio del 2016. L’assassinio avvenne in via della Magliana a Roma. L’ex guardia giurata, reo confesso, raccontò di aver aggredito, tramortito, strangolato e e poi ...

Michele Bravi - dopo l’incidente e l’accusa di Omicidio stradale torna a esibirsi : ecco quando sarà il concerto a Milano : Michele Bravi torna a cantare e ad esibirsi sul palco. A quasi un anno dal terribile incidente in cui rimase coinvolto e in cui perse la vita una donna, il cantante vincitore della settima edizione di XFactor ha in programma un concerto piano e voce che si terrà al Teatro San Babila di Milano il prossimo 19 ottobre. I biglietti sono disponibili su Ticketone da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita ...

Omicidio Novara - “ho ucciso il mio amico Yoan perché volevo leggere le sue chat con Sara” : L’udienza di convalida del fermo a carico di Alberto Pastore, il giovane 23enne che la scorsa domenica notte ha ucciso Yoan Leonardi. Il giovane si era convinto che l’amico di sempre fosse in qualche modo la causa del fatto che la fidanzata, Sara, l'aveva lasciato. E così l'ha ucciso.

Saranno i pc di "Diabolik" a svelare le ragioni dell'Omicidio dell'ultrà? : Saranno analizzati dagli inquirenti i due computer acquisiti nei giorni scorsi a casa di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto come Diabolik assassinato la scorsa settimana con un colpo di pistola, in cerca di elementi che possano aiutare i pm a ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto. Gli inquirenti, coordinati dalla Dda di Roma, hanno ascoltato più volte l'autista cubano che da una decina di giorni accompagnava ...

Omicidio Diabolik - ricorso bocciato : funerale sarà privato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia Piscitelli contro l’ordinanza firmata da questore di Roma che impone ”per ragioni di ordine pubblico” i funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio. Lo conferma all’Adnkronos Rita, la moglie di Fabrizio Piscitelli.Nel frattempo è stato deciso che verrà risentito l’autista cubano che ...

Omicidio Diabolik - l’autista sarà riascoltato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Verrà risentito l’autista cubano che da poco più di una settimana accompagnava a tutti gli appuntamenti , ucciso con un colpo di pistola mercoledì sera mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti a Roma. L’uomo era con Diabolik anche la sera dell’Omicidio. Al momento dalle testimonianze raccolte dagli investigatori da amici e familiari non sono emersi elementi utili alle ...

L’Omicidio di Sarah Scazzi diventa un’opera lirica : il “Re di donne” a Spoleto : Tragici fatti di cronaca nera diventano un'opera lirica: è il "Re di donne" prodotta dal Teatro lirico sperimentale di Spoleto, in Umbria. Anche l'omicidio di Avetrana, in Puglia, con la morte della giovane Sarah Scazzi è al centro degli episodi da cui è liberamente ispirata l'opera affidato al compositore britannico John Palmer.Continua a leggere

Mafia : 34 anni da Omicidio Cassarà - polizia ricorda vice questore e agente scorta : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Domani 6 agosto, la questura di Palermo ricorda il vice questore della polizia Antonino Cassarà e l’agente Roberto Antiochia, uccisi 34 anni fa dalla Mafia. Alle 9, in collaborazione con il Comune di Palermo, in piazza Giovanni Paolo II, verrà scoperta una stele marmorea dedicata alla loro memoria e rivolta verso viale Croce Rossa, luogo dell’eccidio. Nello stesso luogo verrà deposta una ...

Omicidio Sarah Scazzi : «Sabrina Misseri è innocente». L’avvocato Franco Coppi confessa il suo tormento : «In carcere da innocente da oltre dieci anni» : «Sabrina Misseri è l’angoscia della mia vita. La notte mi capita ancora di pensare a questa sciagurata e a sua madre». Lo dice in un’intervista al ‘Fogliò l’avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri e della madre Cosima, entrambe in carcere con una condanna all’ergastolo per l’Omicidio di Sarah Scazzi. «Ho la certezza assoluta della loro innocenza – dice Coppi – sarei pronto a giocarmi ...

