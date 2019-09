Il Segreto | trame al 21 settembre | Don Berengario e Carmelo nei guai

Il Segreto - trame al 21 settembre : Elsa accetta di sposare Alvaro - Isaac su tutte le furie : Nuovi colpi di scena sorprenderanno i telespettatori della popolare soap Il Segreto. Nelle puntate in programma in Italia la prossima settimana, Alvaro Fernandez riuscirà nel suo intento, visto che Elsa Laguna dopo essersi presa del tempo per riflettere sarà decisa a diventare sua moglie. La decisione della sorella del defunto Jesus scatenerà la furia di Isaac Guerrero. Quest’ultimo quando vedrà la moglie Antolina fare dei salti di gioia per ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Elsa, dopo aver ricevuto un’offerta, medita se vendere oppure no le sue proprietà. Alvaro, inaspettatamente, le consiglia di non procedere con la compravendita e si mette in contatto con i suoi complici. La Laguna, intanto, confessa a Marcela di iniziare a sentire qualcosa per il dottore. Maria conferma a Roberto che vuole andarsene da Puente ...

Il Segreto - Maria decide di tornare a Cuba : anticipazioni trame dal 9 al 13 settembre : Prosegueono le trame e le storie de Il Segreto, la soap opera di Mediaset che arriva direttamente dalla terra di Spagna. Come ogni settimana, Puente Viejo è teatro di avvenimenti sorprendenti, a volte inquietanti e, qualche volta, anche capaci di risolversi in un lieto fine. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 15.30, su Canale 5. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Don Berengario travolto dai sensi di colpa Il Segreto, puntata di lunedì 9 ...

Il Segreto - trame Spagna : Raimundo e Francisca lasciano Puente Viejo - Hipolito vedovo : Nuovo appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato andato in onda per la prima volta nel 2011 su Antena 3. Le trame delle puntate trasmesse in Spagna a metà settembre, svelano che Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa saranno costretti a lasciare la Villa e Puente Viejo. Hipolito Miranar, invece, diventerà nuovamente vedovo dopo la morte di Gracia Hermosa. Il Segreto: il piano di Fernando Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate ...

Il Segreto trame dal 9 al 14 settembre 2019 : Antolina tiene in pugno Alvaro : Le anticipazioni della soap per la seconda settimana di settembre rivelano che Antolina scoprirà il Segreto di Alvaro e inizierà a ricattarlo.

Il Segreto - trame nuove puntate : dramma sfiorato a Puente Viejo : Anticipazioni Il Segreto dal 9 al 13 settembre: Maria inganna Donna Francisca Il successo de Il Segreto è inarrestabile: più di due milioni di telespettatori si sintonizzano dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 13 settembre annunciano tanti colpi di scena. Antolina ha smascherato Alvaro. Isaac è sorpreso dalle belle parole che la moglie spende per il ...

Il Segreto - trame Spagna : Mauricio ritorna a Puente Viejo senza la sua amata Fe : L’appassionante telenovela Il Segreto subirà un cambiamento radicale nelle puntate che andranno in onda nella penisola iberica a partire dal prossimo lunedì 9 settembre a causa della sete di vendetta di uno storico personaggio. Prima del finale di stagione che darà avvio a dei grandi cambiamenti, Mauricio Godoy dimostrerà per l’ennesima volta di non aver ancora dimenticato la sua amata Fe Perez, costretta ad abbandonare Puente Viejo per sfuggire ...

Il Segreto trame dal 9 al 13 settembre 2019 : Antolina tiene in pugno Alvaro : Le anticipazioni della soap per la seconda settimana di settembre rivelano che Antolina scoprirà il Segreto di Alvaro e inizierà a ricattarlo.

Il Segreto - trame spagnole : Mauricio diventa sindaco - Gracia perde la vita : Le vicende de Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, annunciano grandi colpi di scena. Le trame spagnole, in programma da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Antena 3, annunciano molti cambiamenti in occasione dell'inizio della nuova stagione. Nel dettaglio, Mauricio Godoy prenderà il posto di Carmelo Leal come sindaco di Puente Viejo, mentre Gracia Hermosa perderà la vita, lasciando la figlia alle cure dei nonni materni. Il ...

Il Segreto - Maria decide di tornare a Cuba : anticipazioni trame dal 9 al 13 settembre : Prosegueono le trame e le storie de Il Segreto, la soap opera di Mediaset che arriva direttamente dalla terra di Spagna. Come ogni settimana, Puente Viejo è teatro di avvenimenti sorprendenti, a volte inquietanti e, qualche volta, anche capaci di risolversi in un lieto fine. Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì, sempre alle 15.30, su Canale 5. DOVE ERAVAMO RIMASTI: Don Berengario travolto dai sensi di colpa Il Segreto, puntata di lunedì 9 ...

Il Segreto - trame iberiche : Gracia muore - Maria torna a vivere con Gonzalo : La soap opera spagnola Il Segreto si arricchisce sempre di intrighi e colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori vedranno su Antena 3 la settimana prossima, ci saranno delle numerose novità. Purtroppo la città subirà molti cambiamenti per via di un salto temporale. I Miranar ad esempio faranno i conti con un lutto, poiché Hipolito non avrà più al suo fianco la moglie Gracia Hermosa, deceduta molto probabilmente a causa di Fernando Mesia ...

Il Segreto - trame iberiche : la morte di Gracia - Maria torna a vivere con Gonzalo : La soap opera spagnola Il Segreto si arricchisce sempre di intrighi e colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori vedranno su Antena 3 la settimana prossima, ci saranno delle numerose novità. Purtroppo la città subirà molti cambiamenti per via di un salto temporale. I Miranar ad esempio faranno i conti con un lutto, poiché Hipolito non avrà più al suo fianco la moglie Gracia Hermosa, deceduta molto probabilmente a causa di Fernando Mesia ...

Il Segreto - trame spagnole : Marcela tradisce Matias - Raimundo alla ricerca di Francisca : Nelle prossime puntate spagnole della telenovela Il Segreto ci saranno delle svolte clamorose. Dopo un salto temporale di quattro anni che rivoluzionerà le avventure degli abitanti di Puente Viejo, due storici personaggi non saranno più gli stessi. Marcela Del Molino non sarà fedele nei confronti del marito, Matias Castaneda. In particolare quest’ultimo si vedrà costretto ad allontanarsi dalla sua dolce metà dopo aver trascorso diversi anni ...

Il Segreto trame spagnole : lasciano la soap alcuni personaggi storici - tra cui i Castaneda : La popolare soap opera spagnola Il Segreto scritta da Aurora Guerra, continua a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Finalmente nelle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, i telespettatori assisteranno al finale di stagione. Il malvagio Fernando Mesia dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton e Paco Del Molino, tornerà all'attacco. Il figlio del defunto Olmo non appena l’intero villaggio di ...