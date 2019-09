Governo | Gentiloni | «Ora la crescita» Ma «dovrà collaborare con il falco Dombrovskis»

Governo ultime notizie : Gentiloni all’Ue che ruolo spetta all’Italia : Governo ultime notizie: Gentiloni all’Ue che ruolo spetta all’Italia Durante la gestazione del nuovo esecutivo, si era fatto insistentemente il nome di Paolo Gentiloni agli Esteri, agli Affari Europei o alla Commissione Europea. Nel Totoministri, l’ex Presidente del Consiglio veniva posto in pole position per il ruolo da Commissario. Ipotesi che si è concretizzata grazie alla sua recente nomina da parte del premier Conte. Governo, ...

Governo - Conte e i ministri hanno giurato al Quirinale. Poi la nomina di Gentiloni a Commissario Ue La lista completa : i nomi| Ritratti : I ministri del Conte Bis sono 21. Il nuovo esecutivo giallo-rosso lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e martedì al Senato. L'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea

Governo - Giarrusso (M5s) : “Non contenti di Gentiloni. Non coinvolti nella decisione” : “Sono contento per buona parte dei ministri che abbiamo scelto, soprattutto quelli del Movimento 5 stelle. Di Gentiloni non siamo contenti perché penso che sarebbe stato più giusto che fosse un commissario del M5s. Coi miei colleghi avevamo chiesto di essere sentiti, di deciderlo insieme. Posso capire il fatto che alcuni miei colleghi, e anche io, non siano contenti del fatto che questa cosa non sia stata decisa insieme. Mentre, quando si ...

**Governo : Orlando a Calenda - ‘Gentiloni in Ue è riformismo - Pd tua casa’** : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Con l’indicazione di Paolo Gentiloni come commissario l’Italia torna in Europa a testa alta. Il riformismo è questo Carlo Calenda, ottenere il meglio nelle condizioni date. La sua casa è il Pd. La tua casa”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando, vicesegretario dem. L'articolo **Governo: Orlando a Calenda, ‘Gentiloni in Ue è riformismo, Pd tua casa’** sembra essere il ...

Ue - il Governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Paolo Gentiloni indicato come commissario Ue dal Governo : L’Italia ha indicato l’ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea. La comunicazione è avvenuta nella serata di ieri. Si apprende da fonti a Bruxelles.Secondo quanto si apprende dalle stesse fonti, a Bruxelles è arrivata l’indicazione di un unico nome, per l’appunto quello di Gentiloni.La comunicazione formale dovrebbe arrivare dopo l’indicazione nella prima riunione del ...