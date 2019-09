Boateng | “Contro il razzismo serve l’ora di integrazione a scuola”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Repubblica intervista Kevin Prince, approdato quest’estate alla Fiorentina. Racconta la sua infanzia passata giocando in strada, a Berlino: “Il mio era un quartiere pericoloso, ma lo amo perché mi ha insegnato tante cose nella vita. E poi all’epoca pensavo fosse il paradiso, solo più avanti ho capito che era duro e triste. Vivevo con mia madre, che faceva la badante, mio fratello maggiore George e le mie tre sorelle. Mio fratello Jerome l’ho conosciuto che avevo 10 anni. Torno spesso dove sono nato, per capire cosa ho raggiunto nella mia carriera. Ritrovo persone che sono felici per me e altre gelose perché ce l’ho fatta. Lo avverto. Solo due amici mi sono rimasti accanto, gli altri li ho persi per strada, fanno una vita diversa dalla mia. Il calcio mi ha salvato, mi ha portato via da tutto questo”. Racconta che ha avuto un rapporto difficile con il padre, ...

