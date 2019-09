Quota 100? Quota 102? No | quota Marzeno

Come ammainare la bandiera di Quota 100. Parla Codogno : Roma. Se il governo Lega-M5s era cominciato con la promessa di consacrare il programma alla propria base elettorale, cioè a chi aveva lavorato e a chi non lavora, il governo Pd-M5s dovrebbe cominciare a smontare gradualmente quell’impianto per recuperare margini per ridurre la spesa pubblica prima d

Pensioni - D’Uva (M5s) : ‘Quota100 non si tocca’ : Le Pensioni anticipate con la Quota 100 e il reddito di cittadinanza, le due misure simbolo del precedente governo giallo-verde, non si toccano. A dirlo il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati, Francesco D’Uva, contrastando così le voci che vogliono il nuovo governo giallo-rosso, sempre presieduto dal premier Giuseppe Conte, alle prese con le prime modifiche proprio su questi due punti. A parlarne in queste ore sono stati ...

Governo : D’Uva - ‘tanti punti cari a M5S - Quota 100 e reddito non si toccano’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Nel suo intervento presidente ci sono tanti punti cari al Movimento 5 Stelle. C’è il tema dell’ambiente. C’è il tema della famiglia con l’assegno unico per i figli e gli asili nido gratuiti. C’è il tema del lavoro con l’abbassamento del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. A proposito di pensioni: quota 100 era un punto del programma dei 5 Stelle e non si ...

Pensioni - riforma Quota 100 : dalla Cgil ipotesi di uscita flessibile a 62 anni per tutti : Continua il confronto sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico sulla riforma delle Pensioni anticipate, più dettagliatamente sull'ipotesi di rimodulazione o di riforma della quota 100. Nei giorni scorsi si sono fatte varie ipotesi sul futuro del meccanismo della quota introdotto a gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2019 e voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo la pubblicazione delle proiezioni ...

Pensionamento con la Quota 100 : le richieste al 6/9 sono sotto le stime - solo 176mila : Al pari del reddito di cittadinanza, pure la misura relativa a quota 100 sulle pensioni procede a rilento, o comunque con ritmi di presentazione delle domande che sono al di sotto delle attese, ben 100 mila in meno rispetto alle stime del Governo in accordo con quanto è stato riportato da IlSole24Ore.com citando gli ultimi dati ufficiali che sono stati forniti dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). quota 100 giugno-agosto ...

Pensioni - il nuovo governo mette le mani su Quota 100 : a quanti anni ci faranno andare in pensione : Cambia il governo, ma non le grane. Per il neoministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, far tornare i conti sarà un'impresa tutt'altro che semplice. La soluzione migliore è mettere mano alle Pensioni. Modificare Quota 100 e portarla a Quota 101 o 102 risulterebbe l'obiettivo dell'alleanza Pd-M5s. A

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - come cambiano le due misure col nuovo governo Conte : Con la nascita del nuovo governo Conte 2, due misure volute fortemente dal precedente esecutivo rischiano di subire qualche modifica: Reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero essere in parte "migliorate" o, addirittura, si potrebbe arrivare a una chiusura anticipata dell'anticipo pensionistico. Ma le differenze di veduta tra Pd e M5s per il momento rimangono e la sintesi non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : “Quota 100 dannosa - andrà eliminata a gradi” : Pensioni ultima ora: “Quota 100 dannosa, andrà eliminata a gradi” Pensioni ultima ora: “Quota 100 dannosa, andrà eliminata a gradi” Pensioni ultima ora – Nei primi giorni del Governo Conte bis, nato dalla intesa tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico più Liberi e Uguali, si fa un gran parlare dei temi economici e sociali che caratterizzeranno l’azione dell’esecutivo. Pensioni ultima ora, in cosa consiste Quota ...

Salvini : ‘Se cambiano Quota 100 non li lasceremo uscire dal Palazzo’ : La riforma delle pensioni ancora tra i temi in primo piano nell'agenda politica e sindacale in vista della discussione sulla nuova legge di Bilancio. Esponenti autorevoli del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, come i parlamentari Pier Carlo Padoan e Laura Castelli, rispettivamente ex ministro ed ex sottosegretario all'Economia, hanno lasciato intendere chiaramente, con alcune loro dichiarazioni, che si sta già discutendo nella nuova ...

Fiducia - Fdi e Lega in piazza contro il governo. Salvini : «Quota 100 via? Li chiudiamo nel palazzo» : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Governo - Salvini in piazza : “Cambieranno Quota 100? Non li faremo uscire dal Palazzo” : “In piazza c’è un pezzo di Italia che penso sia maggioranza nel Paese che chiede di votare. Oggi è plastica la divisione tra il Palazzo chiuso e l’Italia in piazza”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della manifestazione contro la fiducia al Governo Conte davanti a Montecitorio. “Se i signori là dentro proveranno a cambiare quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel ...

Pensioni - Inps : per Quota 100 presentate 175.995 domande : Mentre continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e sul futuro di Quota 100, istituita nei mesi scorsi dal Governo gialloverde, sono già quasi 180mila le domande di prepensionamento a 62 anni con 38 anni di contributi presentate all’Istituto nazionale per previdenza sociale, attualmente presieduto da Pasquale Tridico. Per la precisione, fino allo scorso a venerdì 6 settembre, sono 175.995 le ...