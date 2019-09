Liam Gallagher diventa attore per «Peaky Blinders»?

Fonte : gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) In attesa dell’uscita del suo secondo album solista,lancia un sassolino esplosivo nel lago della rete, che potrebbe portarlo are, nella serie, per la precisione. Come spesso succede nel caso della rockstar, mina vagante già dai tempi degli Oasis, è stato lo stessoa dare l’annuncio ufficiale su Twitter. L’annuncio, però, riguarda le sue intenzioni, non il suo reale coinvolgimento nella serie. Qualche giorno fa, su Twitterha esordito nel dare il suo buongiorno ai follower con un messaggio che suonava come «Ohhhhhhhh che bella mattinata ohhhhhhhhhhhh che bella giornata». Quando qualcuno gli ha chiesto quali fossero i suoi programmi della giornata,ha risposto: «Pensavo che non me lo avresti mai chiesto. Sì, sto per incontrare un uomo per una parte in...

phoebet10520236 : Esso aiutò a raccogliere circa 18,5 milioni di euro per aiutare le vittime dei bombardamenti e le famiglie colpite.… - mattmarzi : “Se vuoi vendere, fai delle copie, tipo Ed Sheeran e merda del genere…”. Semplicemente Liam Gallagher, amabile rock… - sfiorata82 : RT @rockolpoprock: Liam Gallagher e “Why me? why not”: “Non sono l’ultimo artista rock, ma sono il migliore” - l'intervista di Rockol https… -