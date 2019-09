Concessioni autostradali | il governo promette la revoca ma dimentica un tassello

Graziano Delrio : "Su alcune Concessioni autostradali possibile revoca" : Sulle concessioni autostradali “siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l’interesse pubblico. alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la Presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca”. Lo ha detto a Sky ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione Concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

M5S va subito all'attacco dei Benetton : "Le Concessioni autostradali vanno rimosse" : “Le concessioni autostradali ai Benetton vanno rimosse”: così Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte a 24Mattino, su Radio 24. E prosegue: “Le concessioni autostradali, come tutte le concessioni in Italia, vanno riviste, non è possibile avere dei monopoli senza obblighi di reinvestire in manutenzioni. Non mi interessa se i Benetton con i loro capitali vogliono ...

Benetton - 5S ancora all'attacco "Via le Concessioni autostradali" : In attesa di sapere quale sarà la posizione della nuova titolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, politica in quota Pd, dal M5S riparte il cannoneggiamento alla famiglia Benetton, titolare tramite la holding Atlantia di concessioni autostradali e finita nel mirino per la tragedia dello scorso anno del ponte Morandi di Genova. Segui su affaritaliani.it