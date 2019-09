Vieni da me 2019 2020 | prima puntata 9 settembre 2019 in diretta

Fonte : blogo

(Di lunedì 9 settembre 2019) live placement Torna oggi. 9, alle 14 dal lunedì al venerdì, "da me", la trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai1. La Miss ItaliaCarolina Stramare si racconterà per lavolta, dopo la vittoria della corona, in una chiacchierata a tu per tu con la conduttrice, nel salotto dida me. La trasmissione domani festeggia anche la 200esimae la ricetta del programma sarà sempre un mix di storie di ospiti del mondo della tv, del cinema, dello sport e del panorama musicale italiano. Non mancheranno durante le interviste i divertenti e sempre precisi commenti del parterre dida me, composto da vari personaggi.da meinpubblicato su TVBlog.it 0913:55.

ItalianAirForce : #Oggi inaugurazione del #BalloonsFestival 2019 a #Ferrara, alla presenza di atleti dell'#AeronauticaMilitare Domeni… - espressonline : Vieni avanti, Savoia: nuova avventura canterina per Emanuele Filiberto che gli permetterà di gorgheggiare delle fug… - Noovyis : (Vieni da me: orari, novità e news sul talk show di Rai 1 con Caterina Balivo) Playhitmusic -… -