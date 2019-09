Superbike | Mondiale 2019 | Jonathan Rea è pronto a festeggiare | Alvaro Bautista reagisce

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria dopo il GP Portogallo 2019. Alvaro Bautista torna a vincere ma Rea è vicino al titolo : dopo nove gare di digiuno, Alvaro Bautista è tornato a vincere imponendosi in gara-2 del Gran Premio del Portogallo 2019 al termine di un bellissimo duello con Jonathan Rea. Il nord irlandese della Kawasaki, nonostante il secondo posto della seconda manche, si è avvicinato notevolmente al quinto titolo iridato consecutivo grazie ai due successi raccolti in gara-1 e in Superpole Race a Portimao. Jonathan Rea vanta 91 punti di vantaggio in ...

Superbike - Mondiale 2020 : Federico Caricasulo prenderà il posto di Marco Melandri in Yamaha : Come è noto da un paio di mesi, Marco Melandri lascerà l’attività agonistica al termine di questa stagione del campionato iridato di Superbike e si dedicherà ad altro. Un addio sofferto quello del ravennate, attuale pilota della Yamaha. Ebbene a prendere il suo posto sulla moto di Iwata sarà un altro rappresentante del Bel Paese, ovvero Federico Caricasulo. Spetterà al 23enne nostrano salire sulla Yamaha GRT. Il centauro italiano, tra i ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea sempre più vicino all’iride - Bautista a -96 : Il nord-irlandese Jonathan Rea è sempre più vicino al 5° titolo Mondiale consecutivo nel campionato 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, a segno nella superpole race e in gara-1 nel quartultimo round in Portogallo, ha confermato la propria superiorità, portando il vantaggio sul ducatista Alvaro Bautista a 96 punti. Di seguito la Classifica aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Jonathan REA 470 KAWASAKI ALVARO Bautista ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea sempre più vicino all’iride - Bautista a -93 dopo gara-1 in Portogallo : Il nord-irlandese Jonathan Rea è sempre più vicino al 5° titolo Mondiale consecutivo nel campionato 2019 di Superbike. L’alfiere della Kawasaki, a segno in gara-1 nel quartultimo round in Portogallo, ha confermato la propria superiorità, portando il vantaggio sul ducatista Alvaro Bautista a 93 punti, con l’iberico quarto nella run lusitana. Di seguito la Classifica aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Jonathan REA 458 ...

Superbike - GP Portogallo 2019 : ultima parte di Mondiale da separati in casa per Alvaro Bautista e la Ducati : E dopo una lunga pausa estiva il Mondiale 2019 di Superbike torna bussare alla porta degli appassionati. Ci si era lasciati sotto il sole della California. Laguna Seca era stata il luogo del trionfo del quattro volte iridato Jonathan Rea e dell’addio ai sogni di gloria, salvo clamorosi stravolgimenti, dello spagnolo Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha raccolto cadute e zero punti sul tracciato degli States, al contrario di un ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Superbike - Mondiale 2020 : Scott Redding sostituirà Alvaro Bautista sulla Ducati la prossima stagione : Il 2020 riporterà il britannico Scott Redding tra i grandi del Motociclismo dopo che il team Aruba di Ducati ha ufficializzato oggi l’accordo per un suo passaggio nel Mondiale Superbike nella prossima stagione su quello scomodo sedile che lascerò vacante lo spagnolo Alvaro Bautista. Redding milita attualmente nella British Superbike dove si sta comportando molto bene nonostante la pochissima esperienza dei tracciati sui quali si corre il ...

