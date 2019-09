Francesco Monte e Giulia Salemi presto si incontreranno? Il gossip

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 9 settembre 2019)invitati al matrimonio di Mainardi: ci saranno? Il 12 Ottobre ci sarà un evento speciale per uno degli ex concorrenti del GF Vip, Andrea Mainardi. Difatti quest’ultimo si sposerà con la compagna. Nozze a cui prenderà parte sicuramente. Difatti lo chef, sotto l’ultima foto pubblicata dall’ex tronista su instagram, gli ha scritto: “Sei già pronto per il 12 Ottobre?” Un post a cuiha messo un like, facendo capire che ci sarà. Tuttavia IlVicolodelleNews.it ha fatto notare un’altra cosa importante: il cuoco ehanno molto legato durante e dopo il GF Vip, ipotizzando che sarà invitata alle nozze. Quindi potrebbe esserci la seria eventualità che i due ex sinuovamente dopo tanti mesi. Uno dei due potrebbe decidere di non andare proprio per evitare di fare questo incontro che ...

