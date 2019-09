Conte incassa la fiducia della Camera | stop Iva e taglio cuneo | nuovo Patto stabilità

Al via consultazioni - Conte incassa primi sì : “Governo nel segno della novità” : Promette un governo "nel segno della novità", non "contro" ma "per". E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Giuseppe Conte che oggi ha accettato con riserva l'incarico di premier da Sergio Mattarella è lo stesso che fino all'8 agosto era considerato il garante dell'esecutivo gialloverde. Fuori la Lega, dentro il Pd: tecnicamente è esattamente quello che accade, ma politicamente è importante raccontare un altro film. Lo chiedono con ...

Consultazioni - 6 ore di colloqui per Conte : incassato il via libera da LeU e Antonomie : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".