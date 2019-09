Chiusi 114 siti internet illegali | la nota della Lega Serie A

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) LaA esprime “la massima soddisfazione per l’operazione ‘Free Football’, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi TecnologicheGuardia di Finanza di Roma, che ha portato alla chiusura di 114che diffondevano illmente, sia in diretta che on demand, contenuti “pirata” incentrati perlopiù sulla trasmissione di partite di calcio”. “Le operazioni di contrasto alla pirateria messe a segno negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine raccolgono il nostro applauso e ringraziamento – ha commentato l’Amministratore DetoA Luigi De Siervo –, è necessario che le attività di sensibilizzazione che abbiamo posto in essere e che continueremo a fare siano affiancate da questo grande lavoro di oscuramento di ...

CalcioWeb : Chiusi 114 siti internet illegali, la nota della Lega #SerieA - serieapress : - laziopress : -