Berlusconi a Salvini e Meloni | un tavolo comune per il Centrodestra

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

DIETRO LE QUINTE/ La mano di Berlusconi a Salvini per difenderlo dalla Lega : Berlusconi ha teso una mano a Salvini, per offrirgli una sponda e farlo uscire dall'angolo in cui il leader leghista si è cacciato

Berlusconi : "Salvini incomprensibile" : Silvio Berlusconi continua ad avere un giudizio negativo nei confronti del neonato governo giallorosso. Alla vigilia del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, il leader e fondatore di Forza Italia attacca dalle colonne de "Il Giornale". Il governo Conte bis, argomenta, "è nato per evitare una vittoria del centrodestra, con un programma statalista, assistenziale e giustizialista. Il peggio della vecchia sinistra, nella sua accezione di ...

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...

Berlusconi : "Chi aiuta il governo è fuori - non capisco più Salvini" : Intervistato dal 'Giornale' il leader di Forza Italia parla del futuro del centodestra che "per noi è l'orizzonte naturale"...

Silvio Berlusconi : “Salvini è incomprensibile - ma chi aiuta il governo Conte è fuori da FI” : Alla vigilia del primo voto di fiducia per il governo Conte bis, Silvio Berlusconi avverte i suoi parlamentari, provando a mettere a tacere le voci che vogliono un "aiutino" da parte di Forza Italia alla maggioranza. E su Salvini dice: "A volte è incomprensibile, non parla mai di centrodestra".

Paolo Del Debbio al posto della Ceccardi? L'operazione di Berlusconi - cattive notizie per Salvini : Lo scenario è piuttosto clamoroso. Siamo in Toscana, si parla delle prossime elezioni regionali, le quali potrebbero portare in dote un'altra cattiva notizia per Matteo Salvini. Già, perché secondo quanto anticipato dal Fatto Quotidiano la candidata naturale e designata del centrodestra unito, la pa

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...

In FI antisovranisti chiedono “mea culpa” su Salvini. Il cambio di linea di Berlusconi : Dopo la svolta "antisovranista" di Silvio Berlusconi, in Forza Italia e' ora in corso un duro confronto tra le due principali anime del partito: quella filoleghista e quella centrista. Lo scoppio della crisi di governo e la sempre piu' probabile formazione del governo giallorosso ha infatti rafforzato la posizione di chi chiedeva gia' da tempo uno smarcamento dalla linea filosovranista attribuita al "cerchio magico" Berlusconiano raccolto ...

Matteo Salvini a Berlusconi : "Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno". Il Cav scatena l'ira leghista : "Voglio dare una risposta a Berlusconi. Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno. Non siamo usciti da un'alleanza che non ci faceva fare le cose per entrare in un'altra che non ci fa fare le cose". Ma la frase che più fa discutere in serata la pronuncerà più tardi il presidente della Regione V