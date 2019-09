Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Siamo a poche ore dal via del GP d’Italia, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza la Ferrari andrà a caccia del bis, dopo il successo in Belgio con. Il monegasco partirà, come a Spa-Francorchamps, in pole position, conquistando la quarta partenza dalla p.1 stagionale.decisamente caotiche e convulse quelle che si sono tenute sul circuito brianzolo, visto il tatticismo del Q3, che ha poi comunque premiato il 21enne del Principato. Secondo alcuni degli addetti ai lavori,scaltro e poco corretto nel non seguire la strategia dei box, ovvero quella di concedere la scia al compagno di squadra Sebastian Vettel senza esitazioni. A detta del tedesco, in particolare, il suo team-mate ha eseguito il compito con ritardo e quindi tutto è sfumato. Seb si ritroverà a partire dalla quarta piazza e sarà costretto ad una ...

OA_Sport : F1, Jacques Villeneuve su Charles Leclerc: “E’ stato furbo nelle qualifiche e può farlo perché è protetto da tutti” - Chiara111H : @FormulaHumor Ahahahah! La volubilità del tifoso Ferrari. E Jacques Villeneuve a pungolare - JCimador : #skymotori F3 PL. A proposito dell'incidente mortale a Hubert. Una mia riflessione: Il problema è stato ben individ… -