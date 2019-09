Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito | età | altezza | peso e figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2019)è conosciuto per la vittoria nella 39esima edizione del concorso di bellezza “Il più bello d’Italia”. Fisico perfetto, sguardo sexy e sorriso ammaliante, il modello è noto anche per la sua partecipazione alla seconda edizione di ‘’Temptation Island Vip’’ in coppia con la fidanzata, professoressa del programma Rai ‘’L’Eredità’’. “È stata un esperienza unica. Sono contento e orgoglioso di aver rappresentato la mia regione Sicilia, conquistando la fascia più importante ‘Il più bello d’Italia’”, con queste paroleaveva commentato la vittoria nel 2018. Dal famoso concorso bellezza maschile, nato nel 1979 e creato dai fratelli Antonio e Silvio Fasano, sono nati molti volti popolari tra cinema e televisione: da Gabriel Garko a Beppe Convertini, passando per Giorgio Mastrota., proprio dopo aver conquistato la fascia di ‘più bello ...

