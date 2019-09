E’ morto Franco Murtas sindaco di Cagliari dal 1972 al 1975

E' morto il pilota francese Anthoine Hubert sul circuito -Francorchamps : E’ morto in un incidente nella prova di Formula 2 sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, il pilota francese Anthoine Hubert

Addio Franco Columbu - è morto il campione di culturismo : il ricordo dell’amico Arnold Schwarzenegger : L’ex campione di culturismo e attore Franco Columbu, 78 anni, originario di Ollolai (Nuoro), ma da sempre residente a Los Angeles, è morto nel pomeriggio del 30 agosto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna. Culturista di fama mondiale e amico del cuore di Arnold Schwarzenegger, Columbu era in vacanza nella sua Sardegna, come ogni anno. È stato subito ...

Franco Columbu morto annegato in Sardegna : fu culturista di fama mondiale - amico di Schwarzenegger : È morto annegato Franco Columbu, culturista di fama mondiale e amico di Schwarzy. L’ex campione, 78 anni, ha accusato un malore mentre era in acqua nella sua Sardegna. Schwarzenegger: “Sei stato il mio migliore amico”.\\È morto annegato nel pomeriggio di oggi 30 agosto, Franco Columbu, attore ed ex campione di culturismo grande amico di Arnold Schwarzenegger. Aveva 78 anni. Si sarebbe sentito male in acqua verso le 14 nel mare di San ...

Un bambino di 8 anni è morto a Francoforte per essere stato spinto sui binari del treno : Lunedì mattina un bambino di 8 anni è morto e sua madre è stata ferita dopo che un uomo li ha spinti deliberatamente di fronte a un treno ad alta velocità alla stazione di Francoforte, in Germania. La donna è

Selvazzano Dentro. Franco Benato morto in un incidente a Rubano : Tragedia della strada nel Padovano. Alle 3.40 in un sinistro in via Della Provvidenza a Rubano ha perso la vita