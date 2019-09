Io e Te | tre mesi dopo | ultima puntata e considerazioni di fine edizione

Giovane coppia lascia morire di fame la figlia di tre mesi per allevarne una virtuale su internet : Una storia assurda quella che si è verificata in Corea del Sud. A Suwon un quartiere di Seul. Una Giovane coppia di sposini lui 41 anni, lei 25 anni, ha deciso di far morire lentamente di fame la figlia di soli 3 mesi. Il motivo di tale decisione è assurdo. La coppia voleva allevare una figlia virtuale su internet. Entrambi avevano perso il lavoro e passavano tutto la loro giornata in un internet caffè. La piccola era nata ...

Infortunio Pavoletti - operazione riuscita per l’attaccante del Cagliari : rientrerà tra 7 mesi : “Il calciatore Leonardo Pavoletti si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale del Club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L’attaccante inizierà ora l’iter ...

Giovane coppia per divertimento attacca il figlio di 22 mesi al muro con lo scotch e lo fotografano divertiti mentre lui piange disperato : Un bambino di soli 22 mesi ha vissuto degli attimi di terrore che forse per il trauma subito non dimenticherà mai. Il piccolo di 22 mesi è stato attaccato al muro con un nastro adesivo dai propri genitori vicino a una presa elettrica. mentre il bimbo piangeva per paura, i suoi giovani genitori ridevano a crepapelle. I due genitori, Cordea Honea di 19 anni e la compagna Jayla Hamm di 18 anni erano andati a una festa lasciando il figlio ...

Dua Lipa e Anwar Hadid sarebbero andati a convivere dopo neanche tre mesi insieme : Due cuori e un appartamento a New York The post Dua Lipa e Anwar Hadid sarebbero andati a convivere dopo neanche tre mesi insieme appeared first on News Mtv Italia.

Il governo francese ha avviato tre mesi di lavoro collettivo per trovare proposte concrete contro la violenza sulle donne : La segretaria di Stato francese per la Parità, Marlène Schiappa, ha avviato oggi una serie di incontri dedicati alla violenza contro le donne: da oggi fino al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) diversi ministri (Giustizia,

Mamma e papà dimenticano il figlio di pochi mesi sul treno : Sono stati minuti di terrore quelli vissuti da una Mamma e un papà che domenica sera si sono accorti, quando ormai il treno era ripartito dalla stazione di Airasca, di aver dimenticato a bordo il figlioletto di pochi mesi addormentato nell’ovetto in cui lo avevano sistemato. Il fatto è successo intorno alle 19.20. I genitori sono scesi dalla carrozza del regionale della Sfm2 diretto a Pinerolo, hanno scaricato i bagagli e anche il telaio del ...

Torino - un uomo e una donna dimenticano il figlio di pochi mesi in treno : Se ne sono accorti quando il convoglio era ripartito: avevano scaricato il passeggino ma non l'ovetto con il piccolo dentro. Per fortuna ha causato solo un grande spavento: una coppia, papà e mamma, sono scesi intorno alle 19:20 dal treno alla stazione di Airasca portando con sé tutti i bagagli, compreso la struttura del passeggino, ma non si sono accorti di aver lasciato l’ovetto con dentro il proprio figlio nel vagone del treno.\\Un bambino di ...

Temptation Island Vip - Federica Caputo confessa : «Mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre donne» : Il clima si scalda per alcune coppie di Temptation Island Vip 2. Dopo la lite tra Nathalye Caldonazzo e il compagno pare che anche tra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo non fili tutto liscio. La ragazza ha raccontato che circa 8 mesi fa ha scoperto Ciro mentre chattava con altre persone. I due hanno litigato a lungo e nella testa di Federica si è insinuato il dubbio che lui l’abbia tradita. «Circa otto mesi fa ho scoperto che ...

tre membri dell’associazione di estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di carcere in Francia : Il tribunale di Gap, nel sud della Francia, ha condannato a sei mesi di carcere tre membri dell’associazione giovanile europea di estrema destra Génération Identitaire (Generazione Identitaria in italiano) per un’iniziativa anti-migranti condotta vicino al confine tra Francia e Italia il

tre membri dell’associazione giovanile di estrema destra Génération Identitaire sono stati condannati a 6 mesi di carcere in Francia : Il tribunale di Gap, nel sud della Francia, ha condannato a sei mesi di carcere tre membri dell’associazione giovanile europea di estrema destra Génération Identitaire (Generazione Identitaria in italiano) per un’iniziativa anti-migranti condotta vicino al confine tra Francia e Italia il

Riscatto della laurea - in soli 4 mesi arrivate oltre 32mila richieste : più di 27mila arrivano da dipendenti privati : In soli 4 mesi le richieste sono state “oltre 32mila, contro le circa 29mila totalizzate nell’intero 2018”. Parliamo delle richieste per il Riscatto della laurea con lo sconto, il sistema agevolato, entrato in vigore il 29 gennaio di quest’anno grazie all’articolo 20 del dl 4/2019. Il Messaggero, che riporta i numeri, indica che “la maggior parte” delle richieste “arrivano dai lavoratori del privato (27.348), mentre ...

Giovanni Taormina - altre minacce al cronista del Tgr Rai che si occupa di mafia : 3 proiettili in auto. Seconda intimidazione in 4 mesi : Gli hanno fatto trovare tre proiettili sul sedile dell’auto parcheggiata sotto casa. Si tratta del secondo atto intimidatorio in quattro mesi nei confronti di Giovanni Taormina, giornalista della redazione Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. Già l’11 aprile il giornalista aveva ricevuto dei proiettili, che quella volta erano inseriti, insieme a una foto del suo volto cerchiato e ricoperto da una croce, in una busta a lui indirizzata ...

Frodi su pensioni e sanità - in sei mesi bruciati oltre 150 milioni : Ad Ascoli un uomo s’è intascato due pensioni della mamma deceduta. Una truffa simile per tipologia ad altre individuate dalla Guardia di finanza in tutta Italia. Una sistematica emorragia di denaro pubblico che, negli ultimi sei mesi, ha raggiunto la somma di 157 milioni di euro

Roma – La moglie di Dzeko svela i retroscena del rinnovo - Amra sincera : “sono stati mesi di grande stress” : Amra Dzeko racconta il rinnovo di Edin con la Roma: le parole della moglie del calciatore bosniaco Edin Dzeko è stato ad un passo dall’Inter, ma il calciatore bosniaco ha preferito rinnovare il suo contratto con la Roma ed essere dunque ancora un giocatore giallorosso. A qualche settimana dall’annuncio del rinnovo, a parlare dei retroscena riguardanti la decisione, è stata Arma, la moglie di Dzeko: “Edin mi ha chiamato dopo il ...