Conte master of spies Il premier tiene in mano i Servizi

Scoperto un nuovo cut Content di Bloodborne : ecco la boss fight con Master Willem : Bloodborne è stato uno dei giochi di FromSoftware più amati e, a distanza di qualche anno dalla sua uscita, i fan sono ancora alla ricerca di contenuti e scene tagliate.Tra gli utenti più impegnati in "questo campo" troviamo Lance McDonald che, in passato, ci ha già mostrato alcune chicche di Bloodborne assenti dalla versione finale, come ad esempio il terrificante boss Great One Beast.Il nostro Lance McDonald continua ad andare avanti con il ...