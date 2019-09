Scontrino elettronico 2019 | cosa indicare nel documento commerciale

Scontrino elettronico : c'è tempo fino al 2 settembre per inviare i dati di luglio : Il prossimo 2 settembre scade il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi percepiti e pagati nel corso del mese di luglio, evitando così di incappare in pesanti sanzioni economiche. L'ultima data utile interessa tutti quegli esercenti che non si sono ancora muniti dei cosiddetti registratori di cassa telematici per l'emissione dello Scontrino elettronico, e anche coloro che, seppur in in possesso di questi ...

Scontrino elettronico 2019 online : attivo servizio Agenzia Entrate. La guida : Scontrino elettronico 2019 online: attivo servizio Agenzia Entrate. La guida Le ultime notizie sullo Scontrino elettronico: un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rende noto di aver attivato i servizi online per quei commercianti che ancora non sono in possesso di un apposito registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Il provvedimento è stato pubblicato lo scorso 4 luglio e ha come oggetto la trasmissione ...

Scontrino elettronico : commercialisti indicati dall'AdE come intermediari non delegati : Dallo scorso 1 luglio è entrato in vigore nel nostro ordinamento fiscale lo Scontrino Elettronico. Anche se, almeno inizialmente, tale obbligo dovrà essere rispettato da quegli operatori che possono vantare un volume d'affari superiore ai 400.000 euro progressivamente interesserà tutti gli esercenti attività commerciali. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha pensato bene di potenziare il portale "Fatture e Corrispettivi" arricchendolo di ...