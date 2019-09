Fonte : ilpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) L’exin un’area montuosa nei pressi di Cercedilla, a circa 40 km da Madrid,giorni di ricerche., che aveva 56 anni e che in carriera aveva vinto anche una

Sport_Mediaset : Lutto in #Spagna, ritrovata senza vita l'ex sciatrice #BlancaFernándezOchoa - moryzerotre : RT @ilpost: L’ex sciatrice spagnola Blanca Fernandez Ochoa è stata trovata morta in Spagna dopo giorni di ricerche - ilpost : L’ex sciatrice spagnola Blanca Fernandez Ochoa è stata trovata morta in Spagna dopo giorni di ricerche -