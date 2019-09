Il giorno più nero per Matteo Salvini

Mike Bongiorno 10 anni dopo la morte - la moglie Daniela : 'L'Italia non sa più sorridere' : Con Corrado e Raimondo Vianello, 'Mister Allegria' è considerato tra i padri fondatori, ma a lui solo spetta di diritto il titolo di re della tv italiana, anche perché detiene il record della carriera televisiva più lunga al mondo. Sembra ieri, ma sono già trascorsi dieci anni dalla morte di Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, da tutti conosciuto come Mike Bongiorno. All'età di 85 anni, l'8 settembre 2009, operoso e con tanti nuovi progetti da ...

Ferruccio De Bortoli su Rousseau : "Il giorno più buio" - la fine della democrazia? : In attesa del risultato delle votazioni degli iscritti alla piattaforma Rousseau sul governo giallo-rosso, Ferruccio De Bortoli scrive in un lapidario post pubblicato sul suo profilo twitter che questo è "uno dei giorni più bui della nostra democrazia rappresentativa". Saranno infatti 115mila person

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...

Vince 10 milioni al lotto e in pochi anni li consuma tutti - ora cerca un posto come spazzino - per lui è più facile vivere con 42 sterline al giorno che con un milione : Un ragazzo di 26 anni, Michael Carroll, ha avuto l’incredibile fortuna di Vincere al lotto inglese 10 milioni di sterline. Una cifra pazzesca con la quale poter sistemare le sue future generazioni se i soldi fossero stati gestiti in maniera oculata. Invece in poco più di due anni i tanti soldi della vincita sono andati in fumo consumati in vizi e droghe. Il ragazzo era felicemente sposato, ma la moglie, subito dopo essersi resa ...

Buongiorno e Buon 1° Settembre 2019 : le IMMAGINI e le GIF più belle da inviare oggi su Facebook e WhatsApp : Archiviato Agosto 2019, inizia oggi il mese di Settembre, che è da sempre il simbolo di fine delle vacanze, di “ritorno”, che sia al lavoro o a scuola: è un mese certamente impegnativo e che ci riporta tra i banchi o davanti alle scrivanie. Che sia tanto o poco atteso, proponiamo una selezione di IMMAGINI (gallery in alto) da condividere oggi per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buongiorno” e un “Buon ...

Ascolti Tv Domenica 25 agosto - più visti del giorno : Ascolti Tv Domenica 25 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Una Villa per Due – Purchè finisca bene – Rai 1 – milioni e % Ti amo in tutte le lingue del mondo – Canale 5 – milioni e % Europei Volley Femminile Ucraina – Italia – Rai 2 – milioni e % Tiki Taka speciale prime time – Italia 1 – milioni e % Una serata bella per te, Mogol – Rete 4 – mila e ...

Doveva essere il giorno più bello e invece si è trasformato nell’ultimo : la terribile storia di due sposi morti poco dopo il sì : Doveva essere il giorno più bello della loro vita e invece si è trasformato nell’ultimo. E’ quanto accaduto a una giovane coppia il cui tragico destino ha voluto che la loro vita insieme durasse solo pochi minuti. Lui 19 anni, lei 20, si erano promessi amore eterno davanti al giudice di pace, quando nell’uscire dal parcheggio con la loro Chevrolet, seguiti dalle auto delle famiglie, sono stati travolti da un furgone che stava ...

Karina Cascella - mai buongiorno fu più bollente : indossa poco e niente : Solo qualche giorno fa i fan di Karina Cascella rimanevano a bocca aperta di fronte a un suo scatto ‘bollente’ in auto. Nell’immagine l’ex opinionista di Uomini e Donne è seduta, con le gambe divaricate e indossa una gonna molto corta che scopre le cosce. Il nuovo cagnolino di casa, Polpetta, è appisolato sul suo ventre e con la zampetta abbassa il vestito con il risultato che il generoso décolleté è perfettamente a favore di camera con ...

L'oroscopo del giorno lunedì 19 agosto : Vergine in risalita - Pesci più leggero : Durante la giornata di lunedì 19 agosto, ci saranno dei risvolti positivi in ambito sentimentale per i nativi Vergine, mentre per l'Ariete i rapporti familiari continueranno ad essere aspri. Cambiamenti in arrivo per Scorpione, mentre per l'Acquario sarebbe utile iniziare a fare un po’ di attività fisica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 19 agosto 2019. Previsioni oroscopo lunedì 19 agosto 2019 ...

L’uomo del giorno - Alan Shearer : uno dei centravanti più forti di sempre - che ora ha problemi di memoria : Un braccio alzato per esultare. Stile retrò, che descrive bene Alan Shearer, centravanti inglese vecchia maniera (e che centravanti!). Una corsa goffa, zoppicante, ma quando gli arrivava il pallone raramente Shearer sbagliava. Vedeva solo la porta, nient’altro. Inizia a giocare a calcio da bambino, ma il padre gli impone il golf, lo sport dei ricchi. Alan si compra le mazze, ci gioca e anche bene, ma sa che quella non è la sua ...

Il giorno dei sorrisi tra M5s-Pd (ma ai grillini piacerebbe di più Zingaretti che Renzi) : Roma. Mentre i corridoi del Senato fremono d’attesa per scoprire il responso della conferenza dei capigruppo, Laura Castelli e Antonio Misiani parlano fitto fitto, nella Sala del Risorgimento di Palazzo Madama. E a vederli conversare così, la viceministro grillina dell’Economia e il responsabile eco

Cronaca del giorno più caldo della legislatura : Con l'inizio della conferenza dei capigruppo, prende il via al Senato la giornata cruciale che traccerà il cammino della crisi di governo. La conferenza è chiamata a decidere in primis su cosa dovrà dibattere l'Aula e quindi votare: comunicazioni di Conte e conseguente voto su risoluzioni, mozione di sfiducia a Conte, mozione di sfiducia a Salvini. Quindi, passo successivo, la capigruppo dovrà decidere la data di convocazione ...

Birra : in due anni 4.400 posti di lavoro in più e 6 assunzioni al giorno : TECNOLOGO DELLA Birra COMMERCE SPECIALISTBRAND AMBASSADORBEER SPECIALIST SOMMELIER DELLA Birra«Chi beve Birra campa 100 anni» era un vecchio slogan nato per promuovere il consumo di Birra in un’Italia che preferiva nettamente mettere a tavola il vino. In tempi moderni la Birra si è presa la sua rivincita: le birre artigianali hanno invaso il mercato (nell’ultimo decennio sono nati più di 800 microbirrifici) e non c’è ristorante ...

Giulia De Lellis - «ogni giorno più innamorata» di Andrea Iannone : Giulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme solo da un paio di mesi ma sembrano più innamorati che mai. Almeno a giudicare dalle dediche via social di lei. Il mese scorso, pubblicando una loro foto, nella didascalia l’ex concorrente del Gf Vip (e prima ancora ex corteggiatrice di Uomini e donne) aveva citato lo ...