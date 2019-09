Spread sotto 150 punti | Borsa su Il mercato | ok il programma 5S-Pd

Spread Btp oggi sotto 190 punti/ Crisi governo non pesa : "Focus su legge di Bilancio" : Spread Btp oggi sotto 190 punti. La Crisi governo non incide sull'andamento del differenziale: a pesare è la legge di Bilancio per il 2020, questo il focus.

Titoli Stato : Spread scende sotto 190 punti - rendimento ai minimi da 2016 : Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Anche se al momento è in salita, la prospettiva di un Governo M5S-Pd con presidente del Consiglio Giuseppe Conte piace ai mercati. L’andamento dello spread, che segue l’inizio di una trattativa ufficiale per arrivare alla formazione di un Esecutivo visto con favore anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è eloquente: il differenziale, dopo un avvio a 191 punti base – ...

Crisi di governo - tasso sui Btp scende ancora : Spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

Dopo le dimissioni di Conte lo Spread sotto quota 200 : Segnali positivi dallo spread che, Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte apre a 201 per poi scendere sotto quota 200. Ieri, subito Dopo l’annuncio del premier, la seduta si sera chiusa in calo, a 204 punti. Nell’attesa dell’esito delle consultazioni del presidente della Repubblica, che dureranno due giorni, segnali di fiducia da Piazza Affari. La seduta parte con il segno positivo, +0,9% Dopo il ribasso di ieri.Avvio di seduta ...

Borse asiatiche in ribasso. Spread sotto quota 200. Oggi il D-Day Fed : Borse asiatiche in ribasso all’indomani di una giornata negativa per Wall Street segnata dai rinnovati timori di guerra

Borse europee prudenti - Spread rimane sotto 190 punti : Borse europee caute dopo la volatilità della vigilia e sulla scia della chiusura in calo registrata ieri da Wall Street e questa mattina dalle Borse asiatiche ....

Borse positive. Spread torna sotto i 200 punti : Borse europee positive, tutte in rialzo dopo la seduta in verde di Wall Street e con gli occhi puntati alla riunione della Bce di giovedì. L'ottimismo è...

Borse europee - apertura positiva. Spread torna sotto i 200 punti : Le Borse europee mostrano una buona impostazione in avvio degli scambi, con rialzi superiori al mezzo punto percentuale . In linea con le altre piazze finanziarie anche il <a...

Borse europee prudenti in attesa delle trimestrali. Spread sotto 190 : Borse europee prudenti con gli investitori in attesa delle trimestrali, dopo che ieri Citigroup ha dato il via alle danze pubblicando numeri del periodo aprile-giugno migliori delle attese. Wall...

Borse asiatiche poco mosse - lo Spread si consolida sotto 200 : Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate con Tokyo e Shanghai in ribasso e la piazza di Hong Kong poco sopra la parità. I mercati sono reduci...

**Titoli Stato : Spread scende sotto 200 punti base** : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende sotto i 200 punti base e si attesta intorno ai 198 punti alle 13 con un rendimento del decennale a quota 1,7%, secondo quanto riporta la piattaforma Mts. L’avvio degli scambi sul mercato per lo spread era Stato a 203 punti base e la discesa del differenziale segue l’asta sui titoli di Stato del Tesoro, che ha collocato Btp a 3 anni per 3 miliardi con ...

