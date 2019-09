LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 4 settembre | Polonia ancora vincente

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 11.50 PORTO RICO-TUNISIA 52-55: finisce il terzo periodo, con il team tunisino in vantaggio. Abada per ora gran protagonista con 14 punti. 11.47 COREA-NIGERIA 52-79: non c’è partita. I nigeriani dominano con la loro fisicità, nonostante non abbianosegnato nel quarto ed ultimo periodo. 11.44 PORTO RICO-TUNISIA 48-48: torniamo a Guangzhou, con la tripla di Abada che rimettesulla linea dell’equilibrio le cose per la Tunisia. 11.41 ANGOLA-FILIPPINE 84-81: è finita! Convulsa conclusione a Foshan. E’ l’Angola, dopo un supplementare, ad avere la meglio. Ravena sbaglia la potenziale tripla per un nuovo pari. Soddisfazione per gli uomini di Costa, con Joaquim che ne mette a referto 20. 11.38 ANGOLA-FILIPPINE 83-81: tripla di Pogoy! Le Filippine ...

