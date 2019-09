Alimentazione | per i vegani meno rischi per il cuore ma più ictus

Alimentazione e salute : con una dieta vegan rischi per il cervello : Passare a una dieta vegana per il bene del pianeta? Una decisione encomiabile, ma che rischia di mettere a rischio la salute del cervello, rendendo carente l’assunzionaedi una sostanza essenziale, la colina. E’ quanto evidenzia sulla rivista online ‘Bmj Nutrition, Prevention & Health’ la nutrizionista Emma Derbyshire, di Nutritional Insight. La colina è un nutriente essenziale, ma la quantità prodotta dal fegato non è ...

Conosci i superpoteri del tuo corpo? La regola 5-5-5 li rinforza con l’Alimentazione : La regola del 5-5-5 non è quella che immaginate, è molto più seria, e appartiene a William Li, un medico e scienziato statunitense di fama mondiale, specializzato in angiogenesi. Il suo metodo è molto semplice: da un elenco di 200 alimenti basta sceglierne 5 (quelli che ti piacciono di più) e mangiarli 5 volte al giorno per rafforzare i 5 sistemi di difesa del corpo.Autore di più di cento pubblicazioni ...