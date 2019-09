Stromboli : Regione predispone piano protezione civile per Ginostra (2) : (AdnKronos) – “Grazie a questi interventi e a software estremamente sofisticati dell’ateneo toscano – spiegano dal dipartimento di protezione civile – si sta operando affinché, dopo le opportune verifiche, sia possibile avvertire la popolazione di Stromboli in caso di esplosione del vulcano, con alcuni minuti di anticipo, consentendo la messa in sicurezza della popolazione”. “Siamo ...