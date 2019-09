Pasta cacio e pepe | la ricetta autentica e gli errori da evitare

Fonte : gqitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Laè - insieme allaalla carbonara, all'amatriciana e alla gricia - uno dei primi piatti più famosi della cucina laziale. La cosa straordinaria è che, per realizzarla, bastano appena tre ingredienti, che tra l'altro si conservano a lungo in frigo e in dispensa e quindi si possono tenere sempre a portata di mano per risolvere con successo cene dell'ultimo minuto: la, il formaggio e il(niente olio, basta mantecare correttamente lacon il pecorino per ottenere infine la cremosità perfetta, come vedremo in seguito). Ma come in tutti i piatti a base di pochi elementi - basta pensare agli spaghetti aglio, olio eroncino - è necessario puntare su prodotti d'alta qualità e seguire laoriginale in modo dettagliato, passo passo, perdi avvertire anche la più piccola ...

cucinarechiacch : Un must della cucina romana è la pasta cacio e pepe, seguendo i nostri consigli avrai un primo piatto da leccarsi i… - RossTheMost : Pasta CACIO e PEPE con ZUCCHINE e SALMONE - BielkaSanchez : Las pizzas de Baffetto y Sforno... La pasta de Cacio e Pepe en Trastevere... Ufff ?? -