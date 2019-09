La base del M5s dice sì al Pd | i documenti ufficiali firmati dal notaio

Cambiamenti climatici - un servizio per la riduzione del rischio disastri in Europa sulla base dei dati Copernicus : Copernicus è il principale programma di osservazione terrestre dell’Unione Europea che osserva ed esamina il nostro pianeta e l’ambiente a favore dei cittadini. Copernicus “fornisce informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, così come strumenti per permettere strategie di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici”, si legge sul suo sito. Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ...

Alle 18 il responso della base 5Stelle sul Conte-bis. Casaleggio : è record di votanti : Aggiornato Alle ore 16,30 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davide Casaleggio è stato dunque battuto il record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ...

baseball - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Alcune scelte ancora da finalizzare - decisivi i test in Spagna : Con l’avvicinamento agli Europei di Baseball, si sta delineando il quadro dei giocatori che andranno a disputarlo con la maglia azzurra. Dal momento che, stando a quanto dichiarato da Gilberto “Gibo” Gerali, i convocati effettivi saranno resi noti dopodomani, al termine delle quattro gare in Spagna contro la selezione iberica, andiamo a vedere quali possono essere i sicuri e i probabili della spedizione italiana. Tra i ...

baseball - Europei 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Mancano quattro giorni al debutto dell’Italia agli Europei di Baseball per l’edizione 2019. La Nazionale del manager Gilberto Gerali intende riscattare il risultato del 2016, quando giunse al terzo posto alle spalle dell’Olanda, 22 volte vittoriosa nella manifestazione contro le 10 degli azzurri. Si tratta di un’edizione molto importante, perché con i primi cinque posti si va a giocare il torneo di qualificazione alle ...

Sul Blog delle Stelle la base del M5s boccia l'accordo col Pd : Domani, dalle 9 alle 18, gli iscritti del M5s voteranno sulla piattaforma Rousseau se dare o meno il via libera alla nuova alleanza col Pd e al nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. La base grillina dovrà rispondere a un quesito molto semplice: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia part

"Quanti sono a favore del Governo con M5S?". Il gelo della base del Pd alla Festa dell'Unità : La base del Pd riunita alla Festa nazionale dell’Unità a Ravenna “boccia”, per alzata di mano, il Governo con il Movimento 5 Stelle. L’occasione è l’incontro con Romano Prodi, moderato dal direttore di HuffPost Lucia Annunziata. “Quanti di voi sono contenti del premier Conte?”, chiede Annunziata per testare l’umore della sala. Poche braccia si levano al cielo in segno di ...

La base navale della Cina in Cambogia : cresce il potere militare cinese sotto gli occhi degli Usa : Un accordo segreto tra Cina e Cambogia per l'utilizzo di una base militare navale della Repubblica Popolare nel Paese del Sudest asiatico. Lo svela un'inchiesta del Wall Street Journal che...

baseball : Alex Liddi si fa onore in Messico - è il miglior battitore della settimana con i Leones de Yucatan : Soddisfazioni oltreoceano per Alex Liddi. La colonna della Nazionale italiana si sta facendo valere benissimo in Messico, nella Liga Mexicana de Beisbol. Liddi, infatti, è stato nominato miglior battitore della settimana dal 19 al 25 agosto. Per lui parlano, in questo caso, le statistiche: media battuta di .545 con 12 valide e altrettanti RBI, cui si aggiungono due fuoricampo. Nelle sue 57 partite in Messico, Liddi ha finora tenuto una media in ...

Governo Pd-M5s - la rassegnazione della base dem alla festa dell’Unità : “Importante far fuori Salvini” : “Non sono contenta per il Governo che sta nascendo, ma c’era l’urgenza di far fuori Salvini”. Sono passati pochi minuti dalle parole pronunciate da Zingaretti al Quirinale, ma tra i militanti Dem della festa Nazionale dell’Unità di Ravenna prevale lo scetticismo sul possibile Governo giallo-rosso. “In Romagna diciamo piuttosto che niente è meglio piuttosto” racconta una signora all’ingresso della festa mentre accanto a lei un addetto alla ...

USA - uccisi la moglie - il figlio e la suocera del noto giocatore di baseball : il killer fugge nudo : Il dramma in Virginia, nella casa della sorella di Blake Bivens, 24enne lanciatore dei Tampa Bay Rays. Il fratello della moglie del giocatore di baseball è fuggito completamente nudo dalla polizia. Si tratta del 19enne Matthew Bernard, deve rispondere di omicidio di primo grado.

"Fermatevi - è meglio tornare con la Lega". Continua la rivolta della base dei 5 Stelle contro il governo con il Pd : Resta alta la tensione in casa del Movimento 5 Stelle sulla possibilità di un governo con il Partito Democratico. Mentre in queste ore Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti provano a far nascere un esecutivo giallorosso, sui social militanti e simpatizzanti sono sempre più disorientati, confusi, da una crisi di governo dai risvolti imprevedibili.Scorrendo gli ultimi post pubblicati sulle pagine social dei 5 Stelle, balza agli occhi la ...

Crisi - Paragone alla Berghem Fest della Lega : “Contatti ci sono - ma non sono forni”. Molinari : “Nostra base digerirebbe tavolo con Di Maio” : “Se proprio non si può andare ad elezioni, perché non tentare il dialogo con la Lega pur riconoscendo che ha messo in piedi un atto predatorio verso questo governo”. Mentre a Roma proseguono le trattative tra Pd e M5s, ad Alzano Lombardo, sede della storica Festa leghista “Berghem Fest, si sono ritrovati sullo stesso palco il senatore pentastellato, Massimo Garavaglia (vice ministro all’Economia) e Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla ...

Sì al sequestro della sede di Casapound - base per atti di squadrismo : Via libera al sequestro preventivo della sede di Casapound, utilizzata come base operativa per spedizioni squadriste, e

baseball - i convocati dell’Italia per le amichevoli con la Spagna. Attesa per Europei e Preolimpico : Mentre è in pieno corso di svolgimento la serie scudetto tra Fortitudo Bologna e San Marino, con gli emiliani in vantaggio per 2-0, si avvicina a grandi passi un mese di settembre che si profila come un vero e proprio zenith del quadriennio per la Nazionale italiana di Baseball. Dal 7 al 15 settembre si svolgeranno a Bonn (Germania) i Campionati Europei, mentre pochi giorni dopo, dal 18/9 al 22/9, sarà il Bel Paese ad ospitare a Bologna e Parma ...