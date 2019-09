Governo | Di Maio | “Nascerà grazie a Rousseau | abbiamo già vinto” E non svela il suo

Nuovo Governo : ipotesi Boeri al Lavoro - Di Maio chiedeva sue dimissioni da Inps : La politica sa essere strana. Può capitare, ad esempio, che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dopo essersene dette di tutti i colori, finiscano per lavorare gomito a gomito in una squadra di governo. Ed è un'eventualità che, a giudicare dagli ultimi sviluppi delle vicende politiche, sembra ormai probabile. Può, inoltre, accadere che un ex Presidente dell'Inps come Tito Boeri, a lungo in aperta contrapposizione con il leader ...